“Es mejor acordar”

En medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para alcanzar la reestructuración de la deuda, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, subrayó que el país “está en condiciones de llegar a un acuerdo que le permita seguir creciendo”, y calificó como un “acto de irresponsabilidad” a quienes proponen no acordar con el organismo. En este marco, el funcionario advirtió que “está claro lo que significan los problemas y las dificultades de no tener un acuerdo con el FMI”, y manifestó estar “convencido de que es mucho mejor para la Argentina hacer un acuerdo que nos permita seguir creciendo” a no acordar.