“No hay que caer en la ficción de que China pueda reemplazar al Fondo Monetario”

El viaje de la comitiva nacional, encabezada por el presidente, Alberto Fernández, a China no resulta azaroso. “El gigante asiático” es uno de los principales socios comerciales de Argentina por las exportaciones agrícolas-ganaderas y mineras que se realizan desde hace años. Aprovechando estos buenos vínculos, los representantes del país buscarán obtener un fuerte respaldo de China para la renegociación de la deuda pública.

“Argentina y China tienen ya 50 años de relaciones diplomáticas y en el año 2014 firmamos un acuerdo estratégico para que esa relación se profundice mucho más”, afirmó el jefe de Estado en una entrevista con el canal en español de la Televisión Central de China (CGTN) y remarcó que “a pesar de todo el recorrido, tenemos mucho por hacer”.

En diálogo con LA GACETA, el director del Centro de estudios Argentina - China de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Ignacio Villagrán, detalló que la vocación permanente de diálogo que mostró el Estado argentino, le permitió convertirse en un “socio confiable” para China y eso también le permite al país ser uno de los principales destinos de inversiones orientales.

- ¿Cómo podría definirse actualmente el vínculo que mantiene Argentina con China?

- La relación está marcada por una serie de vínculos muy particulares que se empiezan a forjar desde 2004 y se consolidan en 2014 con la firma de la Asociación Estratégica Integral. Más allá de la formalidad que eso implica, Argentina demostró ser un socio confiable dentro de la región. Incluso con la transición de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri se esperaba un alejamiento que finalmente no sucedió. China es un actor muy relevante como para dejarlo de lado en materia internacional. Ahora, con la asunción de Alberto Fernández y la llegada de la pandemia, ese vínculo especial con China se vio en las posibilidades que tuvo el país para acceder a material sanitario y vacunas. Todo eso es producto de una relación particular, para no decir privilegiada, respecto al resto de los países de América Latina.

-¿Por qué Argentina es un socio confiable?

- Es confiable porque demostró tener una voluntad de diálogo permanente con China. En estos alineamientos internacionales y la puja geopolítica que venimos notando entre Estados Unidos y China, Argentina mantuvo una excelente relación con China y logró mantener buenas relaciones con Washington. Ante la expectativa de tomar una posición, la diplomacia plantea claramente esta necesidad de tener apoyos en ambos lados. Pensando lo del Fondo Monetario Internacional, no hay que caer en la ficción de que China pueda reemplazar al FMI o puede sostener por si sola un respaldo a la refinanciación de la deuda favorable a Argentina. China está planteando que Argentina logré cerrar un acuerdo viable, pero no se plantea que supla las falencias que tiene Argentina.

- ¿Los vínculos comerciales con China condicionan relaciones con otras potencias?

- China se convirtió en el segundo socio comercial de Argentina de forma estable. Es uno de los principales destinos de exportaciones agrícolas ganaderas, es un gran comprador y un inversor en hidrocarburos y minerales. Es una relación muy compleja porque cubre distintos sectores productivos. China adoptó el modelo que tenía Estados Unidos y Gran Bretaña de buscar promocionar su imagen positiva en distintas áreas, con la diplomacia persona a persona. Y así promocionar una imagen positiva en distintos sectores tomadores de decisiones en los países con los que tiene vínculos estables.

- ¿Argentina puede solicitar apoyo financiero de China?

- No. La mayor parte del acuerdo por la deuda depende de la buena voluntad de Estados Unidos porque es el principal estado que está detrás del FMI. Si puede conseguir Argentina apoyo de otros países, pero no para que ellos se hagan cargo de una parte de la deuda, sino votando a favor y respaldando una propuesta de reestructuración de la deuda. Argentina parece más cerca de llegar a un acuerdo relativamente favorable que le permite a Alberto Fernández realizar este viaje a China. Tiene un mensaje político fuerte al coincidir con el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno, que de alguna manera están siendo puestos en dudas por Estados Unidos. La idea de la gira presidencial no es irritar a Estados Unidos, porque el viaje del Presidente esta postergado desde hace casi dos años por la pandemia. Yo estaría lejos de leerlo como una provocación internacional a Estados Unidos. China no solo es socio comercial, sino también el principal financista de grandes proyectos de infraestructura en Argentina. La sintonía política que mostraron China y Rusia con Argentina es notoria, y aunque lo ideal sería llegar a estos países con un acuerdo avanzado con el Fondo, no sé si va a pasar.

- ¿Qué puede llegar a negociar Argentina en este viaje?

- La adhesión a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Es la otra gran expectativa y todavía no hay mayores precisiones que la visita tenga como objetivo la firma de la adhesión a ese memorando. Hay cuestiones que deben ser discutidas y eso si puede ser un mensaje político discordante. En un principio, China armó una serie de organizaciones que pueden financiar distintos proyectos a través de la adhesión a ese acuerdo. Firmar esa iniciativa es un gesto fuerte que podría tener repercusiones económicas porque se accedería a mayores créditos y financiación para infraestructura, becas, desarrollo de tecnologías y demás. Hay ventajas, pero a instancias de que se lea como una provocación a la gran potencia regional que es Estados Unidos.

- ¿Qué significa para China este vínculo con el país?

- Argentina es un país relevante en la región, es un país que tiene, más allá de sus complicaciones, un enorme potencial en sus áreas de desarrollo tecnológico y científico. En ese sentido, China encuentra cooperación y una serie de áreas en las que se puede trabajar. Ahora que Argentina asumió la presidencia de la Celac, China tiene un enorme interés de acercarse a través del organismo. Quiere aproximarse a la región y Argentina es clave. Hoy, no es el más importante de América Latina pero dentro del esquema tiene un peso específico notorio.