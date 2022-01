Boca intentará sumar a uno de los mellizos Romero

Romero se acerca a Boca

El “Xeneize” una vez que “Pol” Fernández llegue al país y firme contrato, irá con todo para cerrar la incorporación de Ángel Romero. Su hermano gemelo Oscar será refuerzo de Botafogo, dejando de lado la condición que tenían de jugar juntos. Por eso, el consejo de fútbol, liderado por Juan Román Riquelme, hará un llamado al paraguayo para conocer sobre sus intenciones de vestir la camiseta “xeneize”.

En River siguen a la espera

El mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero ya entrena con el plantel de Marcelo Gallardo, pero aún no pudo firmar su vínculo porque Shenzhen de China no mandó los papeles. Mientras que Esequiel Barco, que tenía turno ayer por la mañana para la revisión médica, deberá esperar ya que Atlanta United, de la MLS, aún no cerró la negociación con sus documentos.

Fernández vuelve al “Rojo”

El delantero Leandro Fernández, por pedido expreso del técnico Eduardo Domínguez, regresará a Independiente, tras haber jugado la última temporada en Nacional. Firmaría por dos años.

El “City” va por Dybala

El contrato de Paulo Dybala con Juventus finaliza a mitad de año y Manchester City le habría realizado una oferta por cinco temporadas, según informó La Gazzetta dello Sport. Por el conjunto inglés ya pasaron los argentinos Pablo Zabaleta, Sergio Agüero, Carlos Tevez, Wilfredo Caballero y Nicolás Otamendi, entre otros.

Quieren retener a Tagliafico

Ajax se negó a desprenderse del lateral Nicolás Tagliafico, que tenía todo encaminado para llegar a Barcelona. El motivo es que el equipo neerlandés no quiere perder a un jugador importante en el puesto, ya que está en competencia en tres torneos importantes, uno de ellos, la Liga de Campeones.

La Premier será más estricta

La Liga de Inglaterra decidió actualizar los requisitos para suspender un partido y, ahora exigirá al menos cuatro casos positivos de covid-19 para suspender el encuentro y reprogramarlo. En total, ya se han tenido que suspender 22 partidos, desde que empezó la temporada. El más polémico fue el duelo entre Arsenal y Tottenham, aplazado por un caso positivo en los “Gunners”.

Chelsea quiere a Dembélé

El francés Ousmane Dembélé, luego de su conflicto con el Barcelona de Xavi y tras pasar varios días sin jugar, estaría en el radar de Chelsea, último campeón de la Champions League.