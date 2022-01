Yerba Buena: Investigan a un docente por la agresión al arquitecto Micheli

Un docente de nivel medio está siendo investigado por la brutal agresión que sufrió un joven profesional en Yerba Buena. La víctima, que se encuentra internada en un sanatorio de la capital hace un mes, lo señaló como el autor de la golpiza que recibió. Sus familiares denunciaron la situación ante el fiscal Ignacio López Bustos que está al frente de la causa.

El 26 de diciembre, un vecino de Santiago Micheli, lo encontró moribundo en el departamento del complejo. Además de algunos ruidos extraños, fue a preguntarle qué sucedía con el wi-fi, ya que compartían el servicio de internet. Abrió la puerta y encontró todo el departamento dado vueltas y al joven gravemente herido. Inmediatamente se comunicó con la familia para contarles lo que había ocurrido.

Sergio Micheli, hermano de la víctima, fue hasta el lugar. “Los vecinos me avisaron que algo malo había pasado. Cuando llegué lo encontré destruido. Le agarré la mano y le pregunté qué había pasado. Sólo pudo balbucear la palabra ‘ayuda’, o eso entendí”, explicó el joven. Santiago fue trasladado al hospital Padilla y, luego de haber sido estabilizado, terminó siendo internado en terapia intensiva en grave estado.

Hasta el momento, se reconstruyó que Micheli pasó la Navidad con su familia. Luego los dejó para concurrir a una fiesta. De allí fue hasta su departamento donde fue encontrado gravemente herido. Los pesquisas descartaron que haya sido víctima de un robo, ya que no faltaba ningún objeto de valor. Además, el ingreso a la vivienda no había sido violentado, por lo que sospecharon que el o los autores ingresaron con la víctima o, en todo caso, por haberlos conocido les permitió el ingreso sin ningún problema.

LA VÍCTIMA. Santiago Micheli se recupera de las lesiones que sufrió.

Dos fiscales intervinieron en esos días en la causa. Pedro Gallo, como titular de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Persona y luego Carlos Sale, como fiscal de feria. Pero ambos se toparon con un duro obstáculo: por su estado de salud no pudieron tomarle declaración para que identificara quién lo había agredido. Ordenaron que se realizaran allanamientos en el departamento donde se registró el caso. Secuestraron el celular del joven y otros dispositivos electrónicos. También tomaron una muestra de fluido biológico encontrado en la cama del lesionado que está siendo peritada y que podría pertenecer al agresor.

Un giro

A mediados de enero, Micheli tuvo una leve mejoría. Si bien es cierto que aún no podía hablar, comenzó a comunicarse con señas con sus familiares. Cuando pudieron le preguntaron quién lo había golpeado salvajemente. Para ello utilizaron un particular sistema: le decían nombres y le pidieron que cerrara una vez los ojos si era un no y, si la respuesta era un sí, que cerrara dos veces sus ojos. Así lograron que identificara al sospechoso, primero lo hizo una tarde y, para estar seguro, repitieron la maniobra al día siguiente. Pero su estado de salud volvió a complicarse y no pudo hacer lo mismo ante las autoridades.

Juan Pablo Di Lella, que asumió el rol de querellante, se presentó ante el fiscal López Bustos (que por cuestiones de feria quedó al frente de la causa) y presentó a los allegados que observaron esa situación para que brindaran testimonio de lo que había sucedido. Con ese elemento, ordenó que se realizara un allanamiento en la casa del mencionado por la víctima.

El miércoles 19, personal del Equipo Científico de Investigación Fiscal (ECIF) y de la división Homicidios, al mando de la comisario Juana Estequiño, se presentaron en la casa del sospechoso, que también reside en Yerba Buena para realizar un allanamiento. El sospechoso, que se mostró sorprendido por la presencia de los investigadores, se encontraba con su pareja. Según trascendió, los pesquisas se llevaron celulares y otros dispositivos electrónicos para analizar.

Denuncias

El nuevo código procesal de la provincia establece que la fiscalía no es la única que debe generar pruebas durante la investigación. Y eso es lo que está haciendo la querella en este caso. “Estamos aportando testimonios y solicitando medidas para avanzar. Tenemos la sospecha que el docente haya tenido que ver en el caso, pero todavía no tenemos la certeza absoluta”, explicó Di Lella que representa legalmente a la víctima.

“Mi defendido conoció al sospechoso por un trabajo que realizaron en conjunto. Al poco tiempo, iniciaron una relación que terminó cuando Micheli descubrió que el señalado estaba en pareja con otra persona. También descubrió que el señalado habría cobrado el dinero por la tarea que realizaron y no le habría entregado su parte”, añadió.

Di Lella sostuvo además en una entrevista con LA GACETA que después de la ruptura, el sospechoso comenzó a acosar a Micheli. “Tenemos información que en más de una oportunidad intentó retomar la relación. Hasta habría existido una agresión. Toda esa información se plasmará en la causa con los testimonios que brindarán sus amigos”, añadió.

¿Es posible que el agresor haya tenido los medios para ingresar al departamento?, se le consultó. “En principio, el atacante ingresó por el balcón, ya que el inmueble está en la planta baja. Existe el testimonio de una persona que vio salir a un desconocido de esa manera el 25 por la mañana. Lamentablemente, no lo pudo reconocer”, respondió el profesional.

“Estamos esperando que Micheli siga recuperándose para que finalmente pueda prestar declaración. Pero paralelamente, en las próximas horas solicitaremos una serie de medidas que no las puedo dar a conocer todavía. Es muy importante que el Ministerio Público Fiscal haya decidido que la causa sea llevada por López Bustos, ya que por el cambio de investigadores, el proceso se hizo muy lento”, concluyó Di Lella.

En la Justicia

López Bustos se quedará con el expediente

“El caso está en plena investigación. Hemos realizado todas las medidas que consideramos prudentes y ahora estamos esperando los resultados de las pericias”, explicó el fiscal Ignacio López Bustos. El funcionario confirmó que el expediente seguirá en su oficina, pese a que sea especializada en Homicidios. “El Ministerio Público Fiscal tomó esa decisión para poder avanzar con el desarrollo de la causa. Es más, hasta es la misma persona la que instruye para evitar demoras”, acotó. López Bustos reconoció que Santiago Micheli se encuentra en plena mejoría. “Estamos muy atentos a su situación de salud para poder tomarle declaración. Pero mientras eso suceda, estamos esperando los resultado de todas las pericias que ordené que se realicen para esclarecer el caso”, insistió.