Interrogantes del ataque que sufrió un arquitecto en Navidad

1- ¿Por qué se descartó que el móvil haya sido el robo?

Porque en el departamento de la víctima se encontraron varios objetos de valor que podrían haberse llevado si el o los atacantes ingresaron con fines de robo. Además, varios de esos elementos fueron destruidos.

2- ¿Se sabe cuántas personas lo atacaron?

En principio sería una sola, puesto que una mujer declaró haber visto a un joven saltar por el balcón y salir corriendo del complejo habitacional ubicado en Camino de Sirga y Solano Vera. Pero no está del todo descartado que haya podido actuar con uno o más cómplices.

3- ¿Hubo otro detalle que llamó la atención a los investigadores?

Sí. La saña con la que actuó el o los atacantes. No sólo lo agredieron salvajemente, sino que le destrozaron sus pertenencias. Por ejemplo, rompieron adornos y otros elementos, como el televisor sin razón alguna que no sea la venganza.

4- ¿Los investigadores se dieron con otra sorpresa?

Hubo otro detalle que no dejaron pasar por alto. El módem se desconectó el 25 de diciembre a la madrugada. Ese dato quedó confirmado luego de que el vecino con el que compartía internet fue a buscarlo para averiguar qué pasaba que no tenía señal. No descartan que decidieron hacer esto pensando que la víctima no se pudiera comunicarse para pedir ayuda.

5- ¿No había cámaras de seguridad en el complejo?

No, pero sí existen cámaras en las afueras que apuntan hacia el complejo de departamentos. Las imágenes que fueron tomadas están siendo analizadas por los peritos.

6- ¿Se analizó el celular de la víctima?

Sí. En principio, según confirmaron fuentes judiciales, no surgieron datos de importancia. Por ejemplo, quedó en claro que esa noche no se comunicó con el sospechoso. Pero no significa que el investigado se haya presentado de sorpresa.

7 ¿el lugar cuenta con porteros?

Sí, pero ninguno dijo haber visto que el ingreso o la salida de algún desconocido.





En busca de pruebas

1- Se están analizando genéticamente los fluidos biológicos que se encontraron en el departamento de la víctima.

2- Los teléfonos y otros dispositivos secuestrados a la víctima y al sospechoso están siendo analizados por especialistas.

3- Se ubicaron cámaras de seguridad cerca del lugar donde vivía el joven. Los peritos ya se encuentran analizando las imágenes.

4- Además de la declaración de Micheli, la querella ofrecerá otros testimonios para poder esclarecer el caso.