River: partido y búsqueda

En el River Camp, el conjunto de Marcelo Gallardo goleó a Atlanta 4 a 1 y se prepara para disputar la Copa “Ángel Labruna”, frente a Platense, el sábado desde las 19 en el Monumental. En tanto, luego de cerrar las incorporaciones de Elías Gómez y de Esequiel Barcos, sigue negociando por Andrés Herrera y Valentín Castellanos.

Boca: ¿Salvio podría irse?

Luego de la final por la Copa de Verano, que Boca ganó al derrotar a San Lorenzo por 1 a 0, el “Toto” Eduardo Salvio encendió las alarmas. “No sabría decir (si sigo), porque no está cerrada mi renovación. El club sabrá cuánto ofrecerme o no, porque también es su derecho”, lanzó el ex Lanús.

Messi se coló

“Saludos para todos”, fue el mensaje que escribió Lionel Messi en la cuenta oficial de YouTube de la AFA mientras el DT Lionel Scaloni informaba que no viajaría a Chile debido a haberse contagiado de covid-19. Fue muy festejado por los usuarios.

Últimos clasificados

Ayer, desde los 12 pasos, se definieron las dos últimas llaves de octavos de final de la Copa África: Costa de Marfil 0 (4) - Egipto 0 (5) y Mali 0 (5) - Guinea Ecuatorial 0 (6). Los cruces de cuartos serán: el sábado, Senegal-Guinea Ecuatorial y Burkina Faso-Túnez; el domingo, Egipto-Marruecos y Gambia-Camerún.