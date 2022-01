Scaloni tiene coronavirus y no viaja a Chile

El director técnico de la Selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, confirmó esta tarde que tiene coronavirus y que no podrá viajar a Chile, donde la "Albiceleste" se medirá con "La Roja" por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

"Quiero confirmar un par de noticias de último momento. Pablo Aimar y yo no vamos a poder formar parte de la delegación. Pablo lleva varios días en su casa porque es contacto estrecho de un familiar, nunca entró en la burbuja. Yo cumplí con el aislamiento varios días y sigo dando positivo. Para entrar a Chile necesitamos un PCR negativo así que cumplimos el protocolo en estos casos. Van a estar Walter (Samuel) y Diego Placente, que se suma", dijo el entrenador en conferencia de prensa.

Además, detalló que "a última hora, hemos tenido el positivo de Alexis MacAllister y por ende no va a poder ser parte de la delegación. Emiliano Buendía es contacto estrecho y tampoco va a poder viajar a Chile, ambos van a estar aislados".

"Lo primero que se me viene a la cabeza es la mala suerte de que en este caso tanto Emiliano como Alexis tuvieron. Seguramente uno de los dos iba a jugar mañana. Eso a nosotros nos fastidia. Nos fastidia porque no les podemos dar la oportunidad de que jueguen y demuestren. Después la planificación, estaremos en contacto con los que viajen. Será complejo y será difícil porque dependemos de un montón de cosas, pero el equipo lo va a sacar adelante. Son cosas que no pensamos que iban a suceder", añadió.

Por último, llevó tranquilidad a los fanáticos de la "Scaloneta": "gracias por los deseos de recuperación, pero yo estoy bien. Estoy curado, lo único que pasa es que el PCR sigue saliendo positivo. Ha habido casos, Franco (Armani) el año pasado tardó un montón en dar negativo y en cuanto a nivel epidemiológico ya estoy bien y estoy en condiciones de poder estar acá. Lo único que no puedo hacer es entrar a Chile".