Cartas de lectores: Bono para jubilados

El 18/01 LA GACETA informa que el gobernador y el intendente capitalino pagarán a sus empleados en el sueldo de enero un bono por $ 10.000 que, sumado a los $ 40.000 ya pagados en los tres últimos meses del año 2021 llega a $ 50.000. ¿Y la porcentualidad del 82% móvil automático que corresponde pagar a los jubilados y pensionados provinciales y municipales transferidos a la Nación que ordena la ley del convenio de transferencia 6.772, de fecha 15/07/1996 y decenas de sentencias judiciales condenatorias de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo que nunca cumplieron? El gobernador y el intendente fueron notificados también de la sentencia 450 del 27/11/1986 en la causa “Federación de Jubilados y otros -Salguero, Beltrán y Corbalán-, condenando pagar ese 82% a los jubilados y pensionados de toda suma de dinero llámese como se llame que perciba el activo en sus haberes. El gobernador y el intendente incumplen su propio decreto 953/3 del 08/04/2011 que en el artículo 10 ordena que al abonar sus sueldos al personal activo en sus últimos 10 años de servicio para acogerse al beneficio de la jubilación, las sumas no remunerativas se transformen en remunerativas para no afectar su futuro sueldo como pasivos. Eso es precisamente del total de ese sueldo con sumas en blanco que cobran los empleados nos corresponde percibir el 82% pero, como ambos hacen trampas, depositan en Anses supuestamente un 82% del sueldo del activo con rubros no remunerativos (sumas en negro) ordenados en el art. 5, con la asignación “a cuenta de futuros aumentos”. De los aproximadamente 36.000 jubilados y pensionados transferidos a la Nación en 1996 estimamos en unos 2.000 los sobrevivientes; han estafado en sus haberes a unos 34.000 y siguen estafando aproximadamente a 2.000. Y como si fuera una burla los jubilados y pensionados pagamos puntualmente los impuestos provinciales y municipales para que no nos quiten la casita por la deuda; pagamos todos los impuestos al comprar medicinas, alimentos, en las boletas del agua, de la luz. Pero todos, absolutamente todos los políticos en el orden nacional y en esta provincia no nos apoyan, no nos defienden, sólo ocupan sus tiempos con un buen sueldo peleándose entre sí defendiendo los espacios y el terreno ganado políticamente en las elecciones. Es triste y lamentable que en esa época se acuerdan que existimos con discursos y promesas que no cumplirán procurando sacar un voto más. En esta carta y a pedido de ese puñado de Jubilados de la Plaza, que sólo nos comunicamos telefónicamente al estar privados de sentarnos a tomar un café, procuro contar a los lectores de LA GACETA el estado de ánimo, de bronca, de una sensación que no existimos para la clase política. ¿Existe el Ombudsman en Tucumán para los jubilados?



Ángel Ricardo Salguero

