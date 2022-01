Once series cortas de Netflix y HBO Max para maratonear en una sola tarde

Netflix

THE PUPPET MASTER - CAPÍTULOS: 3

Este es uno de los mejores documentales de True Crime de Netflix de 2022. La historia se divide en dos partes que se conectan, la primera es la de una mujer que conoce a un hombre en una app de citas y poco a poco se va alejando de su familia hasta que llega el punto en el que desaparece, a segunda cuenta la historia de varias personas que, cuando eran estudiantes en la universidad, conocieron a un hombre que les dijo ser un espía del MI5 y que debían hacer lo que él les decía para sobrevivir y evitar ser víctimas de un ataque terrorista. El hombre resultó ser Robert Freegard, un estafador que se aprovechó de sus víctimas durante años para robar millones de dólares.

COLLATERAL - CAPÍTULOS: 4

Carey Mulligan protagoniza esta serie que merece más atención. Collateral es un drama criminal lleno de misterio e intriga, donde un equipo de detectives de Londres deben investigar el caso de asesinato de un repartidor de pizzas. Poco a poco descubren que el caso es más complicado de lo que aparenta y que se conecta con varias historias de distintos personajes con coincidencias muy extrañas, que a su vez parecen estar relacionadas con una rama militar secreta y un posible asesino en serie.

CRIME SCENE: THE VANISHING AT CECIL HOTEL / THE TIMES SQUARTE KILLER - CAPÍTULOS: 4 / 3

Estos dos documentales vienen de los mismos creadores y cuentan historias extrañas y perturbadoras. El primero nos lleva al Hotel Cecil, un hotel con reputación de estar maldito, donde desaparece una estudiante canadiense que fue vista por última vez comportándose de forma muy extraña en el elevador. Elisa Lamm fue encontrada más tarde en el tanque de agua del Cecil, dando pie a todo tipo de teorías de conspiración.

El segundo documental cuenta la historia del infame asesino de Times Square, un criminal que fue comparado con Jack the Ripper y que fue descubierto debido a que dejaba los cuerpos mutilados de sus víctimas, a quienes encontraba en Times Square en Nueva York, en distintos lugares.

THE KIRLIAN FREQUENCY - CAPÍTULOS: 4

Esta antología es Argentina y un homenaje al terror de los años 70 y 80, a los programas de radio nocturnos. La serie (que tiene dos temporadas de 4 capítulos, que todavía no están completos en Netflix) sigue a un DJ solitario que aprovecha las horas de la noche para transmitir todo tipo de historias extrañas y aterradoras que surgen en Kirlian, una misteriosa ciudad perdida que nadie ha podido encontrar y no aparece en ningún mapa.

HOUSE OF SECRETS: THE BURARI DEATHS - CAPÍTULOS: 3

Este es uno de los documentales más perturbadores que están disponibles. Todo comienza cuando varios miembros de la misma familia, incluyendo niños, son encontrados muertos en lo que parece ser un suicidio masivo. Al comenzar a investigar, las autoridades descubren que todo está conectado con un misterioso ritual religioso y una supuesta posesión, lo que pudo haber llevado a la familia a creer que el suicidio sería la única forma de salvarse.

AFTER LIFE: MÁS ALLÁ DE MI MUJER - CAPÍTULOS: 6

Si bien son seis capítulos por cada una de las tres temporadas, cada episodio de la serie escrita y protagonizada por el británico Ricky Gervais (”Derek”) dura menos de media hora. Una vez más sale a relucir el particular talento del humorista, que oscila entre el drama y la comedia, desde el chiste ingenioso o ácido hasta el dolor existencial, alternando con lo bizarro extremo de algunos personajes secundarios. Gervais interpreta a un periodista de un periódico pueblerino que de repente queda viudo y sin objetivos en su vida. Decide hacer y decir todo lo que le da la gana, mientras los demás se horrorizan y se compadecen a la vez. El creador y protagonista está considerado uno de los comediantes más originales y mejor cotizados del mundo.

HBO Max

LANDSCAPERS - CAPÍTULOS: 4

Olivia Colman y David Thewlis protagonizan este impactante thriller basado en un caso real. La serie sigue a una pareja británica que se convierte en noticia internacional cuando dos cuerpos son descubiertos enterrados en su jardín, lo que lleva a las autoridades a descubrir un complejo engaño, una serie de robos y un brutal asesinato con los culpables más inesperados.

MILDRED PIERCE - CAPÍTULOS: 5

Basada en una novela de James M. Cain, la historia fue llevada al cine en una película ganadora del Oscar con Joan Crawford, y después fue una miniserie con Kate Winslet y Evan Rachel Wood. Cuenta la historia de una mujer que debe trabajar duro para mantener a sus hijas después de divorciarse de su esposo. Mildred además debe lidiar con una hija a la que le da vergüenza tener una madre que trabaja y, eventualmente, con un caso que podría destruir a su familia y llevarla a prisión.

THE THIRD DAY - CAPÍTULOS: 3 + 3

Esta miniserie se divide en dos partes de tres episodios. La primera parte tiene como protagonista a Jude Law, quien, mientras estaba en el bosque, salva a una adolescente que intenta quitarse la vida y la lleva de vuelta a su casa, en una misteriosa isla donde descubre que hay muchos secretos que parecen estar conectados con su propia tragedia familiar. La segunda parte muestra a Naomi Harries, una mujer que viaja a la misma isla con sus hijas mientras intenta descubrir qué sucedió con su esposo desaparecido.

LAETITIA - CAPÍTULOS: 6

Esta miniserie francesa está basada en una historia real. Laëtitia, de 18 años, está desaparecida y su scooter fue encontrada frente a su casa en las primeras horas. La policía llega a investigar y, después de reconstruir sus últimas horas, arrestan a un hombre llamado Tony Meilhon y están seguros de que es culpable, el problema es que no pueden encontrar el cuerpo, así que deben usar todos sus recursos para descubrir la verdad, todo mientras Nicolas Sarkozy acusa a los funcionarios de hacer un mal trabajo e intenta usar el caso para obtener beneficios políticos.