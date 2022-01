Susana Giménez cruzó a Flor de la V en su debut como conductora de Intrusos

Tras varios cambios en la conducción del programa de espectáculos Instrusos, este lunes, Florencia de la V tomó las riendas y debutó como conductora del ciclo. A pesar de la novedad del cambio, la polémica se vincula con el gesto de descortesía que tuvo Susana Giménez cuando le pidieron que envíe un mensaje de aliento al equipo en su estreno.

Todo empezó en una entrevista a la diva mientras se encontraba de vacaciones en Punta del Este, Uruguay. Susana había asistido a un show de Roberto Moldavsky, “El Método Moldavsky”, que contó con la presencia de muchos artistas y humoristas. Una vez que terminó la presentación, un notero del programa de chimentos le pidió charlar con ella unos minutos.

“Lo admiro muchísimo. Lo veo siempre. Mi hermano es la primera vez que lo ve”, le dijo al periodista Gustavo Descalzi, quien le contó sobre la renovación del programa y le pidió que le dedicara un mensaje a la nueva conductora.

“Empieza el nuevo Intrusos... Dame un mensajito para Flor. Empieza ahora”, le dijo el notero. “¡¿Quéeee?! No, no, no”, respondió la diva de los teléfonos mientras hacía “no” con la mano y esquivaba los reflectores.

Acto seguido, dijo: “No me importan los programas que hablan mal”. Luego, en un intento de remontar la charla, agregó: “Voy a ver... Si vas a hablar bien, estás perdonado de entrada. Después de que te vea, te digo lo que pienso”.

Las repercusiones no demoraron en tener lugar en las redes, y Florencia de la V decidió referirse al hecho. “Susana, te hablo de colega a colega”, inició el descargo.

“No sé qué habrá pasado en otra gestión. Yo en esta silla soy nueva. Y te voy a decir una cosa y te lo digo mirándote a los ojos: en este programa yo te voy a cuidar, siempre. Lo que haya pasado en el pasado, no sé, no me consta, no me hago cargo. Ya bastante que me hago cargo de mis cosas como que me voy a hacer cargo de las cosas de los demás”, lanzó al aire la conductora.

Aunque fue evidente el desaire de Susana, todo se desarrolló en un clima de risas: “Acá te bancamos porque sos la diva máxima de este país. Sos, fuiste y serás la única”, cerró la mediática.