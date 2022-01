Fueron por cubiertas robadas y hallaron plantas de cannabis

Hallar cerca de 90 plantas de hasta tres metros de altura no es un hecho usual. Más si se trata de cannabis que, según los investigadores judiciales y policiales, no tienen como destino el uso medicinal, sino la preparación de marihuana. Lo más llamativo del caso, según admitió a LA GACETA el ministro de Seguridad de la Provincia, Eugenio Agüero Gamboa, es que en una propiedad ubicada en Ciudacita (Chicligasta), en el sur tucumano, se secuestró más de 1.000 semillas conservadas en frascos con destino a la producción de más plantas. El allanamiento ordenado por el juez Sebastián Martearena del Centro Judicial de Concepción, se originó en una causa por robo (de 19 cubiertas de automóviles en Concepción) pero, durante la requisa ordenada por la justicia provincial, los efectivos policiales se encontraron con la plantación. “Llevan varios años de conservación; estaban maduras, no son de uno o dos años, sino de tres a cinco, con una altura considerable”, detalló Agüero Gamboa, quien tiene certeza de que, por esas características, son usadas para elaborar marihuana. El funcionario precisó que existe un registro nacional de productores de cannabis habilitados para producir de una a nueve plantas para uso medicinal, pero no de la altura de las encontradas en Ciudacita.

Se trata de un duro golpe en la distribución de drogas que fueron puestas a disposición de la Justicia Federal, al igual que la persona que resultó detenida en el procedimiento. Pero no fue el único caso. El ministro detalló que en los casi tres meses de gestión que lleva se ha dispuesto un operativo sistemático, ordenado por el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, para desbaratar redes de venta de drogas, en una tarea conjunta con la Justicia y con las fuerzas federales. En ese aspecto, mencionó el procedimiento en el que, en el interior de un vehículo en la zona de San Cayetano, los efectivos hallaron 517 gramos de cocaína, de una pureza importante y que, por esa razón, puede llegar a ser estirada para su comercialización. Dos hermanos fueron detenidos e incomunicados por la Justicia Federal. Uno está radicado en Termas de Río Hondo y el otro en Leales.

Más operativos

En las últimas semanas, además, se realizaron 13 procedimientos vinculados contra el narcotráfico en los Valles Calchaquíes. Además se han secuestrado alrededor de 1.050 kilos de hojas de coca, transportados en dos camiones que siguen secuestrados. Se determinó que estaban en infracción con lo dispuesto por la ley 22.415 (Código Aduanero), al no acreditar documentación de permanencia de la mercadería en el país, al tratarse de un bien cuyo origen es extranjero.

“Estamos profundizando la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo, con una tarea que involucra a diversas áreas de Seguridad y de la Policía. Es un duro golpe contra estas personas que venden muerte a jóvenes y hasta niños que, muchas veces, quedan expuesto al consumo de sustancias y al delito”, señaló a LA GACETA el subjefe de Policía, comisario general Rolando Gómez.

Las autoridades provinciales consideran que los operativos se intensificarán para evitar que Tucumán se convierta en un centro de producción y de distribución de drogas.