Cartas de lectores IV: SAT

Ha finalizado un año y comenzado otro 2022 con los eternos problemas sin solución, por la inoperancia, la irresponsabilidad y la desidia de los funcionarios de turno que, cómo bien sabemos, sólo buscan afanosamente perpetuarse en el poder, acomodar a su familia y asegurar su futuro económico; y el pueblo sufriente, con paciencia, mantiene la esperanza. El elemento vital para la vida: el agua, hoy es un lujo. El lunes 3 de enero llamé al 0810 y milagrosamente me atendió una voz humana, dándome mi número de reclamo; a partir de ese instante JAMÁS tuve respuesta alguna. El 0819 tiene sus líneas ocupadas intente en otro momento. Al ingeniero Guraib le solicito revise mi facturación: cliente 16402351 y evite cobrar el servicio que no me brindan. El trabajo dignifica al hombre, trabajen, gánense el preciado sueldo, no lo cobren sentado en la oficina. Basta de burlarse del pueblo.

María Eugenia Jiménez Bru

Salta 299

Yerba Buena