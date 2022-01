Cartas de lectores II: me considero covid positivo

Debido al incremento incesante de contagios, como consecuencia de la variantes Ómicron, el Sistema de Salud y seguramente otros sistemas de emergencia y preventivos como: Bomberos, Policías, administrativos públicos y privados se ven afectados y diezmados en su presencialidad, las asistencias se encuentran tensas y carentes ante una emergencia. Si bien la mortalidad de Ómicron, por el momento, y en comparación con picos de cepas anteriores no preocupan, sabemos que no todos estamos vacunados y debemos respetarnos y a la vez cuidarnos. “Me considero Covid positivo”; es la idea, en paralelo, para cuidar la flexibilidad que existe sin prohibiciones prácticamente, de actuar como un individuo contagiado y sentirse así, del otro lado del mostrador para no contagiar a nadie. La conducta ya la empleamos en situaciones anteriores y la tenemos incorporada, (barbijo permanente en los espacios, distancia sugerida e higiene). Es más simple de lo que parece, es sentir más que podemos contagiar, en vez de temer ser contagiado. Todos tenemos un amigo, un conocido o familiar sin vacuna que podemos poner en riesgo. Cuando menos propagación viral exista no aparecerán nuevas variantes y llegaremos al fin de esta larga pandemia.

Williams Fanlo

Azcuénaga 980

San Miguel de Tucumán