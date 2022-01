Caída de las criptodivisas: Una tendencia a la baja

Las principales criptomonedas registran ayer fuertes pérdidas. El Bitcoin, la más operada del mundo, descendió a su nivel más bajo desde principios de agosto de 2021, al perforar el umbral de los U$S 40.000 por segunda vez en lo que va del mes. Así, ya descendió 14% por debajo del nivel de precios con el que comenzó el año y casi un 45% por debajo de su máximo histórico de noviembre, en U$S 69.000. Ethereum, la segunda criptodivisa más grande por capitalización, cayó cerca de un 9%, hasta los U$S 2.857. El resto de las criptomonedas siguieron la tendencia: Cardano baja más de un 11%, mientras que Ripple, la Polkadot, Bitcoin, Solana, Terra y Stellar también cotizan a la baja en un rango de entre el 5% y el 15% sólo en una jornada.