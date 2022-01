La vuelta de Mitre al panorama nacional

Después de casi dos años sin formar parte de torneos nacionales, Asociación Mitre retorna su participación a la tercera categoría del básquet argentino. Su última participación fue en la temporada 2016/17, y luego tuvo un paso de dos años por la Liga Argentina.

El entrenador Lucas Vega compartió sus metas para la presente temporada. “Encaramos el torneo con dos expectativas muy importantes. Primero, que el club vuelve a participar en torneos nacionales. Si bien lo estábamos haciendo en inferiores, ahora la vuelta del equipo profesional es un sueño. Y por otro lado, utilizamos el torneo para seguir dándole forma al crecimiento de los chicos de la cantera, ya que gran parte del plantel procede de las formativas. Vamos a rodear con dos o tres jugadores mayores a los chicos del club y utilizar el torneo para su formación”, afirmó.

Por otra parte, habló sobre las complicaciones de afrontar este tipo de competencias. “El mayor desafío es tratar de ser competitivos con una idea de juego definida, sumado a que es un plantel corto de edad. Apostamos mucho al juego vertical, defender intenso todo el partido, correr toda la cancha. Así que intentaremos que el desempeño sea lo mejor posible”, aseguró.

Al mismo tiempo, analizó la situación de los equipos del NOA que participarán en este Torneo Federal. “Talleres y Belgrano son dos equipos que tienen un presupuesto más grande que el nuestro y cuentan con objetivos totalmente distintos. Ellos van a ser más competitivos. Van a buscar más el resultado en esta edición del Federal. Si Talleres puede conformar el equipo que quiere, sumado a que fueron campeones del Prefederal y tienen a Martín De Zan como entrenador, seguramente sean muy competitivos en esta temporada. En un escalón de abajo estamos Nicolás Avellaneda, Independiente y nosotros. En el caso de los equipos santiagueños y Jujuy Basket hay que ver cómo se presentan, porque hasta el momento son una incertidumbre ya que no conocemos su plantel”, señaló.

Asimismo, compartió cuál es la tarea más dura para afrontar como entrenador. “Algo complicado de un plantel joven es manejar las frustraciones de los chicos, porque son jugadores en formación que por ahí no salen muy rápido de los errores. Les cuesta un poquito más. Hay que ayudar a los chicos a tolerar sus frustraciones, algo que no es fácil”, expresó.

Así pues, esta será su primera temporada dirigiendo en la tercera categoría del básquet nacional. Al respecto, dio su mirada de este desafío en su carrera como entrenador. “Para mí es entrar en el camino del profesionalismo, para lo que me preparé toda la vida y para lo que me sigo preparando día a día. Es una posibilidad que agradezco mucho al club que me la dé y que sé que en estos casi seis años que estoy trabajando aquí me la fui ganando. Así que es una oportunidad muy importante y espero estar a la altura de las circunstancias”, manifestó.

LISTOS PARA LA ACCIÓN. Asociación Mitre se prepara para afrontar el Torneo Federal 2022. PRENSA MITRE

Por su parte, el equipo fue reforzado en la zona pintada con la llegada del experimentado pivot Luis Argañaraz, que retornó al club de la plazoleta para disputar su tercera temporada vistiendo la camiseta del “Verde”. “Estoy muy contento y agradecido con el club, porque tiene mucha historia y hay muy buena gente”, remarcó.

“Ahora estamos con los profes preparándonos hace un par de semanas. Nos estamos entrenando duro para que cada uno cumpla el rol que necesita el equipo”, añadió. En relación a la conformación del plantel, compartió su visión acerca de esta mixtura entre experiencia y juventud. “Se armó un muy lindo equipo. Tenemos muy buenos juveniles, que vienen jugando en Primera hace un par de años. Prácticamente ellos fueron los que jugaron las finales del Prefederal. Son chicos muy aguerridos, con carácter, y se entrenan aparte de los torneos. Por nuestro lado, los mayores tenemos algo de experiencia y guiaremos a los chicos con el fin de conformar un buen grupo”, señaló.

También, dio su perspectiva sobre disputar este tipo de competencias y las distancias a recorrer. “El Federal es un torneo muy parejo. Por suerte, al tener muchos equipos en Tucumán, hay pocos viajes al principio. Pero en las etapas finales es más complicado porque nos cruzamos con equipos bien preparados de las otras zonas“, dijo. (Producción periodística: Benjamín Papaterra)





Más refuerzos

Entre otras incorporaciones del club de la plazoleta se encuentra el escolta de 19 años Carlos Fernández, proveniente de Huracán BB, y el base taficeño Samuel Madedo, que disputó su última temporada vistiendo los colores de Juventud de Tafí Viejo, con el cual llegó a las instancias de Final Four.

El debut

Asociación Mitre tiene confirmada sus dos primeras fechas del Torneo Federal. Disputará su primer partido frente a Talleres de Tafí Viejo, el viernes 28 de enero, en el estadio “Dionisio Muruaga”. Después, seguirá su camino en la competencia visitando a Jujuy Basket, el domingo 6 de febrero.