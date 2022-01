Las siete declaraciones de Benedetto tras concretarse su regreso a Boca

El delantero Darío Benedetto se mostró entusiasmado en su regreso a Boca, club al que vuelve después estar en Olympique de Marsella (Fracia) y Elche (España). El goleador contó cómo vive esta nueva etapa en el "Xeneize", equipo del que es hincha.

1. "Sabemos muy bien los objetivos que tenemos, principalmente es la Libertadores. Acepto cualquier responsabilidad, quiero disfrutar el momento y no tengo problema en hacerme cargo. Quiero adaptarme rápido al plantel y al entrenador".

2. "Me llamó Román en el 2021 cuando Olympique de Marsella me quiso dar a préstamo y ahí le comenté que quería jugar una temporada en España pero cuando no me sentí importante en Elche lo llamé yo para volver. Decidí con el corazón, no pensé ni cómo está el país, ni nada".

3. "Estoy bien. Me siento bien física y mentalmente. Tengo 31 años, siempre dije que si iba a volver a Boca no iba a ser para estar mal físicamente y no poder competir. Estoy al 100, pensando en todas las cosas que se está jugando el club".

4. Sobre su experiencia en Europa: "La verdad que es otro tipo de juego, también. Todo mucho más rápido. En Francia al principio se me complicó bastante. Después me terminé adaptando. No tenía los minutos, después busqué otro club. Bueno, experiencia. Hoy estoy muy contento de volver a mis 31 años".

5. "Tengo una gran relación con todos, me mantuve en contacto por mensaje con quienes conozco y con otros quise saludarlos antes de firmar el contrato", dijo sobre sus nuevos compañeros.

6. "Muchos esperaban que nos caguemos a trompadas con Diego (González) por la vez que nos cruzamos en un partido contra Racing, pero no. Somos profesionales y compartimos representantes, estamos para ayudar a Boca".

7. "Quiero ayudar a los chicos más jóvenes a crecer y todos competiremos por un lugar. No vengo con el puesto ganado, hay que entrenar y competir para mejorarnos todos".