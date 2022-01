Carla Conte aseguró que pudo comunicarse con su padre, que murió por coronavirus

Carla Conte suele dedicarle emotivos posteos a su padre en las redes sociales. Y ahora contó que pudo comunicarse con el hombre, que murió a mediados del 2021, víctima del covid-19.

“Yo había hecho sesiones de registros akáshicos antes de que pasara lo de mi papá y al mes o mes y pico de lo que pasó, hice una sesión y me conecté con él, hablé con él. Esa es la realidad. Estoy en contacto de alguna manera con él”, aseguró en diálogo con Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina, y publicó el sitio de chimentos TeleShow.

La conductora agregó que luego de aquella experiencia se quedó “en paz y comunicada con él”. Y explicó de qué se tratan las sesiones de registros akáshicos: “cuando te abren los registros aparecen cosas de tus vidas pasadas, cuentan cosas de tus vidas pasadas. A veces aparecen algunos vínculos: alguien que hoy es tu mamá en otra vida fue otra cosa”.

“Yo ya había tenido contacto de esa manera y me había conectado con mi abuela paterna, a quien yo no conocí”, agregó.

“Cuando pasó lo de mi viejo, lo que sentí fue que fui a llamarlo por teléfono. Así sucedió y así me sentí. Esto es lo que a mí me pasó, cómo yo lo viví y lo que me dio un poco de paz fue saber que llegó a donde llegó y que está bien y en calma”, expresó.