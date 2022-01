San Lorenzo e Independiente no podrán usar sus refuerzos

En el mercado de pases del fútbol argentino, se llevaron a cabo más de 100 transferencias a la fecha. Sin embargo, hay dos equipos que no podrán hacer uso de sus incorporaciones; porque la Liga Profesional de Fútbol les notificó que deben cancelar sus deudas, para poder utilizar a los jugadores que sumaron.

Las reglas internacionales establecen que los equipos pueden quedar inhibidos si son demandados. Por ende, la FIFA solo levanta el castigo una vez que se registre la cancelación del monto o se llegue a un acuerdo entre partes. Aunque la mayoría de las veces, la pena queda sin efecto cuando se produce el pago. Son pocos los casos en los que se retiran las quejas.

Se conoció que los clubes inhibidos son: San Lorenzo e Independiente y no podrán hacer uso de sus refuerzos. De hecho, solo están habilitados para que puedan entrenarse o formar parte de amistosos. Algo que representa varios dolores de cabeza para los cuerpos técnicos de Eduardo Domínguez y Pedro Troglio. Ya que el comienzo de la Copa de la Liga está más cerca que nunca: 10 de febrero.

La deuda de San Lorenzo

En “El Ciclón” se contrataron los servicios de Adam Bareiro, Malcom Braida y Ricardo Centurión. Aunque ninguno podrá sumar minutos oficiales. Porque los dirigentes primero deben pagar una deuda de U$S 2.500.000 a Palestino de Chile (que lo hizo inhibir por el TAS) por la venta de Paulo Díaz al fútbol árabe. Y podría sumarse otra inhibición por parte de Defensa y Justicia, que reclama la operación por Nicolas “Uvita” Fernández.

Las deudas de Independiente

Damián Batallini está muy cerca de ser la primera cara del conjunto de Avellaneda, pero no podrá ver acción. Porque aquí se registran los saldos impagos de U$S 340.000 al Celta de Vigo, U$S 290.000 al Defensor Sporting, U$S 220.000 al Johor y U$S 250.000 al representante de Gaibor. Además, se debe sumar una inhibición del América de México por U$S 5.500.000 por el pase de Cecilio Domínguez. Si bien todavía no está confirmada la multa, es probable que salga en los próximos días o, en el mejor de los casos, quede para junio.