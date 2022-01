Homenajearán a Ceferino Decima con un programa especial

Esta noche, en Mi Radio (92.7), la última emisora en la que trabajó el humorista y conductor Ceferino Decima, se emitirá un programa en homenaje a una semana de su fallecimiento. Será a las 20 y habrá una retransmisión a través de las redes sociales de la emisora.

El programa contará con material inédito audiovisual del artista durante las dos horas de emisión, que serán en vivo. Está previsto escuchar fragmentos de entrevistas que Ceferino realizó a personalidades del ámbito político y social de la provincia. Promete, además, mostrar todas las facetas del conductor.

Durante el homenaje participarán amigos y ex compañeros de Decima quienes contarán sus experiencias. Entre los que ya confirmaron su presencia se encuentran: Raúl Armisen; ex Director de Canal 10, donde condujo el ciclo Dia x Dia, Roxana Sella; CEO de Asesores Grup, Juan Ibarra amigo del artista, entre otros invitados. También participarán a través de videos: Fernanda Colledani y Lorena Pérez ambas amigas y ex compañeras de ciclos televisivos. Al frente del homenaje estará José Romero Silva, conductor del programa La Picadita que se emite en la misma frecuencia radial.