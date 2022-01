Hackearon la cuenta de Instagram de Sara Alperovich

La legisladora Sara Alperovich (Hacemos Tucumán) denunció que fue víctima del robo de su cuenta de Instagram, con la que intentan estafar a sus contactos. “Los delincuentes informáticos piden datos a los contactos y números de teléfono, con la excusa de que cambio el celular”, indicó a través de un comunicado en el que agregó que “a su vez han generado una cuenta falsa de WhatsApp y le escriben a los contactos haciéndose pasar por mi y buscan estafar con la venta de dólares”. Alperovich comentó que reportó de cuenta y que ha enviado informes al soporte de Instagram para que bloquee la cuenta y detener este delito. La legisladora comentó que tiene un solo número de teléfono y que no tiene acceso ni manejo de su cuenta de Instagram en estos momentos.

Sánchez pide un plan económico para no volver a fracasar

“Argentina necesita un acuerdo para salir de la crisis. El Gobierno tiene la responsabilidad de definir un plan y de promover los consensos que hagan falta, pero si no se entiende que hay que actuar con racionalidad y seriedad estamos condenados a un nuevo fracaso. La situación es límite y urgente”, dijo el diputado nacional y ex intendente de Concepción, Roberto Sánchez (Juntos por el Cambio) .“Llevamos meses de improvisaciones, de marchas y contramarchas. La incertidumbre para los sectores productivos y económicos es total. Y con una inflación que no se frena también lo padecen los que menos tienen. No se puede seguir por este rumbo”, insistió. Sánchez advirtió que, sin un plan, ni acuerdo con los acreedores el escenario económico será crítico. “El Gobierno de Tucumán apuesta a una recuperación con la obra pública y el aporte de fondos nacionales. Eso puede tener alguna lógica en el contexto actual. Pero hay que entender que hacen falta pautas nacionales claras. Hacen falta consensos, nosotros estamos listos para dialogar en el Congreso de la Nación. Pero el oficialismo está jugando con fuego”, concluyó.