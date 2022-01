Técnica, carácter y entrega

El nivel de inferiores viene creciendo. No a pasos agigantados, pero sí desde hace un tiempo. Esto lo vemos Argentinos de selecciones: antes jugábamos por participar; ahora competimos. Nos falta un poco para meternos entre los cinco grandes, junto a Entre Ríos, Santa Fe, Capital Federal, Buenos Aires y Córdoba. Estamos en el escalón del medio. Desde que los equipos, ya sea por necesidad o por convicción, están poniendo a los jugadores de formativas, se los ve más motivados para entrenarse. Hay clubes que han avanzado hasta rondas importantes en torneos nacionales.

A nivel selección, tenemos que fortalecer es el juego interior. Tratar de no permitir las segundas opciones, es decir, que no nos agarren muchos rebotes ofensivos. Esa creo que el aspecto fundamental a mejorar, ya que nos vamos a enfrentar a un equipo que nos va a superar en la talla. Tenemos que trabajar en consolidar un bloque defensivo que no le permita a Capital Federal tomar segundas opciones.

Tenemos un grupo de chicos con muchísimo carácter. Dotados técnicamente, con muchas herramientas para jugar los uno contra uno de frente al canasto. Pero por sobre todo, mucha entrega defensa.