Gianola nuevamente fue denunciado por abuso sexual

Una nueva mujer denunció a Fabián Gianola por abuso y ya son cinco las que tiene en su contra: esta vez fue una masajista la que se presentó en los tribunales de Chubut y aseguró que el actor la atacó sexualmente en un hotel de aquella provincia en el 2012.

El abuso habría ocurrido cuando Gianola fue Puerto Madryn por una obra teatral y el elenco se hospedó en el Hotel Playa, el cual vendido y demolido años más tarde. El actor pidió masajes a la habitación y allí fue cuando habría ocurrido el ataque, quien explicó que se mantuvo callada durante una década por miedo.

"Cuando me llevan a la habitación, él estaba esperándome cubierto con una toalla chica en la zona íntima. Era la primera vez que me pasaba con un cliente que me esperaba así", relató la masajista en su denuncia formal.

"Me agarró con las piernas, me abrazó y me empezó a besar. Ahí empiezo a hacer fuerza para sacarlo, muy asustada, jamás había vivido una situación así. Estaba muerta de miedo", explicó. Tras lograr escapar, el actor le habría dicho: "Negrita, le vas a contar a tus amigas que estuviste con Fabián Gianola".

Según relató su abogado, Gustavo D'Elia, la mujer se animó a hacer ahora la denuncia luego de que la empleada doméstica del actor también se presentara ante la Justicia. Anteriormente, también lo habían denunciado Fernanda Meneses, Viviana Aguirre y Griselda Sánchez.