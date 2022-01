Ivermectina: Medina Ruiz destacó los protocolos de tratamiento y prevención del Siprosa

El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, destacó hoy los protocolos de tratamiento y de prevención contra el coronavirus, con base en la Ivermectina, del Sistema Provincial de Salud (Siprosa). Uno de los trabajos participará en la investigación de un laboratorio internacional.

“Hicimos un primer tratamiento en el 107 con el personal de salud que estaba expuesto al virus. En ese momento no había vacunas y hubo un grupo de personas que tomó la Ivermectina; vimos su alta eficacia en estas personas: no se enfermaban o no presentaban un cuadro de gravedad”, indicó.

Entre los protocolos que se pusieron en marcha en la provincia, un estudio se centró en la administración de Ivermectina a un grupo de contactos estrechos de pacientes sintomáticos, y a otro, placebo. “Las personas que recibieron Ivermectina se enfermaron en un 1%, las que recibieron placebo en un 10%. Esto llamó la atención de un laboratorio de Francia que se comunicó con la doctora Peral de Bruno (directora del Laboratorio del Siprosa). Ayer firmamos un convenio de confidencialidad para comenzar a trabajar en conjunto para que esta droga sea más estudiada en ese país”, afirmó.

Sea de modo preventivo o para tratamiento, Medina Ruiz aclaró que se adaptaron las dosis (de Ivermectina): “Vimos cómo durante la primera ola, con la variante original, un tratamiento de dos a cuatro comprimidos de 6 mg era suficiente. Luego, con las variantes Manaos, Delta y Ómicron, como tienen muchísima más carga viral, hemos requerido mayor dosis terapéutica, siempre bajo protocolo y adaptándonos a la situación epidemiológica y a la circulación”.

Ante los planteos que se expusieron en torno de la droga y los comentarios sobre daños a nivel hepático, el ministro sostuvo que no se tuvieron registros de personas con hepatopatías en la provincia a causa del protocolo. Si bien se manifestó en contra de la automedicación y prescripciones indiscriminadas de paracetamol, dijo que es una droga muy utilizada y se debe tener en cuenta no superar los dos gramos por día para evitar daños o efectos colaterales con ese medicamento.

Se está usando el protocolo de Ivermectina además en Salta, Buenos Aires y Jujuy, y en otros países. “Sus beneficios están prácticamente probados, están faltando publicaciones en revistas científicas, pero en algunos lugares ya están previas a impresión y se puede acceder a la información ante cualquier duda”, dijo.

Medina Ruiz aclaró que el uso de Ivermectina tiene que estar avalado y supervisado siempre por personal de salud. “En situación epidémica no hay tampoco muchas alternativas, salvo esperar a la reacción del cuerpo de cada persona ante el virus y, con ese panorama, contar con una opción confiable y que en breve será constatada con firmeza, es una herramienta que se debe usar”, reflexionó.