Una ayuda social estatal antes de llegar a paritarias

Ni piso ni techo. Los gremios estatales ya piensan en las paritarias, pero en la Casa de Gobierno todavía no hay estimaciones acerca del ofrecimiento que hará este año para acompañar la evolución sostenida de precios. Los sindicalistas han señalado que vienen perdiendo frente a la inflación. En el Ministerio de Economía, sin embargo, consideran que, con los adicionales no remunerativos y no bonificables otorgados a lo largo del año pasado y en los dos primeros meses de este 2022, el Estado ha realizado un esfuerzo para que el promedio supere en cinco puntos a la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para todo 2021 y que ha sido del 50,93%.

Los casi 110.000 empleados públicos provinciales han recibido $ 50.000 desde noviembre, una ayuda social estatal que se completará con los $ 10.000 otorgados a través del decreto 70/3, anunciado este lunes por el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo. Será abonado con el 80% del salario de enero, en los primeros días del mes que viene.

Con este adicional, el Gobierno ha comprado más tiempo para llegar, con mejores perspectivas, a las paritarias con los sindicatos que representan a los agentes del sector público y que ya han adelantado que, al menos, este año quieren equiparar a la evolución inflacionaria proyectada por las consultoras privadas (de un 50% a un 52% interanual).

Por el lado del Gobierno, los ministros Carolina Vargas Aignasse (Gobierno) y Eduardo Garvich (Economía) serán los interlocutores ante los principales referentes sindicales estatales. Se estima que las primeras reuniones informales arrancará hacia el 10 de febrero.

De acuerdo con los cálculos oficiales, el incremento salarial en el sector estatal ha sido de $ 22.500 en promedio por agente, tomando en cuenta los adicionales y los reajustes pactados con los gremios en el primer trimestre del año pasado. Por caso, un empleado del escalafón general, categoría 18, pasó de percibir un salario medio de $ 41.000 a $ 63.600 con los adicionales anualizados. El porcentaje de aumento fue un poco más elevado entre los maestros de grado que cobran un salario levemente inferior al del escalafón general. Asimismo, para aquellos empleados públicos que ganan por encima de los $ 95.000, el reajuste ha sido inferior al promedio.

En octubre pasado, en medio de un proceso electoral, el Gobierno anunció el pago de un adicional de $ 40.000, que se abonó en tres cuotas, una de $ 15.000 en noviembre; otra de la misma suma en diciembre, y la última de $ 10.000, que se abonó antes de Reyes Magos. Ahora se suma otro de $ 10.000 con lo que se completará el período de mejoras antes de las paritarias.

El decreto 70/3 aclara que para el caso del personal del Escalafón Docente el beneficio se liquidará como Ayuda Social por única vez. También dispone “la integración de los aportes necesarios a los establecimientos de educación pública de gestión privada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del decreto”.

En todos los casos, el adicional no remunerativo y no bonificable tiene carácter alimentario, es decir, que no puede ser sujeto a descuentos. Asimismo, el Poder Ejecutivo invita a los otros poderes, al Tribunal de Cuentas, Defensoría del Pueblo, organismos descentralizados y autárquicos y a los municipios a adherir a las disposiciones de mejora salarial.

Proyecciones privadas

El panorama inflacionario para 2022 no luce optimista y, en ese aspecto, los dirigentes gremiales estatales creen que los salarios de este año, al menos, deben acompañar el ritmo del reajuste de los precios al consumidor. En 2021, la inflación fue de 50,9% interanual, retornando a los niveles pre-pandemia (50,7% fue el promedio del período 2018-2019). Esta cifra se alcanzó con tarifas de servicios públicos sin importantes correcciones y un ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial que se ubicó por debajo de la inflación, especialmente en la segunda mitad del año, advierte Ecolatina. Así, según la consultora privada, en el presente año es esperable una corrección -al menos, parcial- de estos precios relativos.

Por un lado, habría un aumento que, en principio, rondaría el 20% para las tarifas en los próximos meses (y es probable que en ese porcentaje se defina también el reajuste en las tarifas del gas). Además, el dólar oficial ya aceleró el ritmo de depreciación en las últimas semanas, lo cual da señales de un cambio en la estrategia cambiaria. De esta manera, dice Ecolatina, dos de los drivers que se encontraron casi desactivados en el año anterior, volverían a encenderse desde el comienzo del año.

A su vez, los bienes de consumo masivo volverían a acoplarse a la evolución de la inflación núcleo en el corto plazo. El último congelamiento fue remplazado por un relanzamiento de Precios Cuidados que se caracteriza por contemplar incrementos -en principio- en torno al 2% mensuales. Por lo tanto, no es esperable un efecto “desaceleración” tan marcado como el del periodo noviembre-diciembre de 2021, considera Ecolatina.

Así, considera, la inflación se aceleraría en el primer trimestre de 2022, tal como ocurrió en 2021. Además de los aumentos ya mencionados, se suman algunos factores estacionales (como indumentaria y educación en marzo) que también incidirán sobre la suba de los primeros meses. Esto hace más difícil la coordinación de expectativas a la que apuesta el gobierno (siendo el ordenamiento de las negociaciones paritarias el caso más claro) generando que el año arranque agitado en materia inflacionaria y no se vislumbre una nominalidad diferente a la del pasado año. La consultora estima que la suba de precios de este año volverá a ubicarse en la zona del 50%.





Salarios versus inflación

La estimación en el Gobierno nacional

El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, aseguró ayer que los convenios salariales para este año crecerán sobre la “pauta inflacionaria” y si no lo hicieran se reabrirán las paritarias. El titular de la cartera laboral remarcó, en ese sentido, que el Ministerio de Economía está rehaciendo el presupuesto con un nuevo cálculo inflacionario.

“Ustedes saben que fue rechazado en el Congreso. Economía está rearmando ese presupuesto, que va a tener una pauta inflacionaria, y nosotros vamos a intentar que los convenios crezcan sobre esa pauta inflacionaria. Y si no lo hacen, reabriremos las paritarias. O sea, la mecánica va a ser la misma que tuvimos en 2020”, agregó.

“En los primeros meses del año pasado la inflación nos jugó una mala pasada, como en los últimos meses del año. ¿Qué hicimos? Reabrimos las paritarias” recordó. “Lo hicimos a principio de año, a fin del año y tenemos muchas reaperturas previstas para febrero y enero, con lo cual aplicaremos los mismos criterios. No es que no va a haber pauta inflacionaria”, agregó Moroni.