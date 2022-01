Trabajadores de la salud piden inaugurar las paritarias

“En este momento, el cansancio es enorme. Es, verdaderamente, un agobio. El personal de la salud está desbordado”. Ese el diagnóstico de la situación que enfrentan los trabajadores de la salud pública en la provincia, que las autoridades del sindicato de autoconvocados (Sitas) le llevó en la mañana de ayer al gobernador Osvaldo Jaldo, a la ministra de Gobierno Carolina Vargas Aignasse y al ministro de Salud, Luis Medina Ruiz.

Del diálogo que mantuvo con LA GACETA el pediatra Julián Nassif, titular del Sitas, surge que el gremio que nuclea a casi 4.000 trabajadores de la salud en la provincia asistió al encuentro convocado por Jaldo en el Salón Blanco, para anunciar un bono de $ 10.000 para los estatales, con algo de optimismo por el cambio de postura del Gobierno en los últimos dos meses. Pero con mucha cautela por “los años de persecución” que han denunciado sistemáticamente. Y, sobre todo, con profunda preocupación por la situación que está atravesando el sector.

“Hay una fuga constante de profesionales: se están yendo del Sistema Provincial de Salud. En unos casos, directamente renuncian por la situación de desborde que se enfrenta. En otros, hay colegas que han dejado funciones jerárquicas porque ven que, sencillamente, no hay ninguna respuesta para que puedan llevar adelante las tareas. Y están los que optan por lugares más atractivos de trabajo dentro del mismo Estado, con menos carga laboral y con sueldos significativamente mayores a los del Siprosa, y van a prestar funciones al Poder Judicial”, puntualizó Nassif.

Como agravante, este diario dio a conocer la semana pasada la crisis que atraviesan ya centros sanitarios como el hospital regional de Concepción: como consecuencia de los contagios de covid en el pico de esta tercera ola, han cerrado prácticamente todos los consultorios externos, para abocar todos los esfuerzos a los consultorios de febriles, a las guardias y a las emergencias. Hay, inclusive, trabajadores que están suspendiendo sus vacaciones y otras licencias para sostener estos servicios neurálgicos en el Miguel Belascuain. “El personal de la salud es uno de los pocos estratos que viene trabajando ininterrumpidamente desde hace dos años”, alertó el director de la institución, Rodolfo José Cecanti.

Salarios y algo más

Tras el anunció del bono de $ 10.000 para los estatales, Nassif le hizo una serie de planteos a las autoridades provinciales. “A la ministra de Gobierno le dijimos que, en un contexto de pandemia como el actual, el sector de la salud pública no puede ser relegado en las paritarias. Nos dijeron que el Gobierno planea comenzar con la docencia el mes que viene. Le transmitimos que esperamos que la paritaria de la salud sea simultánea”, puntualizó el secretario general de Sitas.

Nassif recordó que la última actualización salarial para el sector, luego de que durante 2020 no les aumentaran ni un centavo de sueldo, fue el año pasado. “El Gobierno dio un 30% de actualización sobre el salario de diciembre de 2019. El único gremio de la provincia que no firmó esa paritaria fue el Sitas. La inflación del 51% del año pasado nos dice que no estábamos equivocados en nuestra postura”, puntualizó.

“Nuestra postura histórica, que hemos puesto en claro otra vez ayer, es que toda recomposición salarial debe ser en blanco, para que impacte en todos los ítems del salario. Los bonos o los montos fijos no remunerativos son atractivos el primer vez, pero se devaluaron al siguiente”, indicó.

“El resultado de ello es que hay items del sueldo, como el de ‘Canasta Escolar’, que se ha tornado testimonial: no cubre ni la tercera parte de lo que debiera. Y ni hablar del ‘Salario familiar’: es infinitamente menor que el monto que recibe por sus hijos una persona que no tiene trabajo y recibe asistencia del Estado. ¿Los hijos de los trabajadores de la salud, entonces, son parias?”, inquirió el profesional.

Nassif también manifestó la intención de que en esas negociaciones puedan abordarse cuestiones que trascienden lo meramente salarial. “El manejo de la pandemia es una cuestión que no puede quedar ajena. Una administración correcta de la crisis debe abarcarnos a todos: a la salud pública y a la privada. ¿Dónde están los nodos de testeos del Subsidio de Salud, del PAMI, de las obras sociales sindicales y de las prepagas? Por momentos pareciera que muchos tucumanos se sienten abandonados y que no tienen otra alternativa que acudir al sistema público. La consecuencia es la saturación: durante la semana pasada, con temperaturas de 40°, una postal reiterativa era la de un trabajador de la salud bajo un gazebo hisopando a 200 personas. Es imposible soportar algo así”, subrayó.

Cambio de normativa

A Jaldo, los referentes del Sitas le llevaron el mismo planteo que ya le formularan a Medina Ruiz: la necesidad de reformar la Ley de Carrera Sanitaria.

“La norma tiene más de 30 años y quedó obsoleta. Un tema clave es modificar el suplemento salarial que se denomina ‘Zona’. Su función debiera ser cubrir los costos reales de traslado de los trabajadores de la salud al interior de la provincia. Sólo así llegarán las especialidades médicas a todos los rincones de la provincia, y la salud pública estará cerca de todos los tucumanos, en lugar de obligarlos a viajar a la madrugada para esperar durante horas para ser atentidos en un hospital de la capital”, contrastó.