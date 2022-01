Montaner se enfureció con la psicóloga que lo cuestionó por besar a su hijo en la boca

Ricardo Montaner mantuvo una fuerte discusión con una psicóloga a través de sus redes sociales, quien abrió el debate acerca del vínculo que tiene el cantante con su familia, especialmente con sus hijos Ricky, Mau y Evaluna.

Todo surgió a raíz de una publicación que compartió Montaner el pasado 21 de noviembre en su cuenta de Instagram. El cantante subió una serie de fotografías con las que hizo un recorrido por la infancia de su hijo Ricky, a horas de cumplir 31 años. Sin embargo, una de las postales llamó la atención de una terapeuta, que le realizó una particular crítica.

Por medio de sus redes sociales, Florencia Rodríguez analizó una fotografía que muestra a Ricardo dándole un beso a su hijo -cuando tenía la edad de siete años- en uno de los tantos shows que dio. El mensaje que publicó en Twitter estaba acompañado con la captura de la misma y algunas palabras de enojo: “En mi perfil de Instagram estuvimos analizando esta foto. Ricardo Montaner besando a su hijo en la boca, de no más de siete años de edad. Un límite te pido”.

El tuit generó cientos de reacciones por parte de los usuarios, pero fue la del propio Ricardo la que más sorprendió a todos, ya que demostró un notable enojo por el debate que se abrió. “Busca ayuda psicológica urgente. También busca pareja y ten hijos, construye una familia… Luego de todo eso, me vuelves a psicoanalizar”, expresó.

Ante su respuesta, la especialista arremetió y le contestó: “Lo externo siempre es visto como amenaza. Pensé que me ibas a pedir un turno. Y sí, me psicoanalizo si esa es tu duda. Abuso es abuso, no hay mucho que analizar”.