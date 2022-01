Los gremios luchan por superar la línea de pobreza

Después de una leve llovizna para los sedientos bolsillos de los trabajadores, los gremios estatales afinan el lápiz para la contienda salarial que se debatirá en paritarias. Algunos gremios que habían quedado desfasados en relación con el proceso inflacionario del año pasado quieren comenzar la discusión por recuperar el poder adquisitivo del salario perdido en 2021. Pero en definitiva, lo que terminará marcando la cancha y poniendo un porcentaje inicial para arrancar el debate será el costo de la vida. Hasta ahora lo que se tiene en mano es el informe del Indec de noviembre del Indec que señala que en Tucumán una familia tipo, con dos adultos y dos menores de 10 años, necesitó $ 65.533 para no caer en la pobreza, en tanto que en la Ciudad de Buenos Aires esa cifra se eleva un poco a $ 73.000.

Ayer los sindicalistas esperaban muy ansiosos el anuncio del gobernador Osvaldo Jaldo, previamente consensuado con él, sobre la extensión del bono de $ 10.000 por un mes más, hasta febrero. Es un dinero que el trabajador fácilmente lo había incorporado a su salario, aunque sabía que era un paliativo de $ 40.000 en tres cuotas para amortiguar la crisis económica. Febrero quedaba en el “aire”, entre la última cuota de los $ 40.000 y las paritarias que todavía no han comenzado, de modo que el bono adicional se imponía como una “yapa” indispensable para no desestabilizar los golpeados salarios de los trabajadores.

Para la provincia, esos $ 40.000 significaron un esfuerzo de $ 32.000 millones. Los sindicalistas apuestan a seguir el camino ya iniciado con esa cifra y negociar para que los $ 10.000 sean incorporados al salario.

Para la segunda semana de febrero se esperan las primeras reuniones paritarias, que todavía no fueron convocadas. Los sindicalistas saben que la contienda será dura y que habrá que luchar peso a peso, pero lo más difícil de la negociación será tratar de hacerle frente a la inflación. Por eso los gremialistas, esta vez, harán mucho hincapié en la necesidad de una cláusula que permita revisar nuevamente los acuerdos paritarios.

ATE: recuperar el salario

“Antes que nada queremos recuperar el salario perdido por el año 2021 y luego ver el informe del Indec que dice que para no ser pobre un trabajador necesita 74.000 pesos. Esto como para empezar a dialogar en la mesa paritaria en el mes de febrero”, aclara de entrada el secretario general de ATE,. Marcelo Sánchez.

“Es importante no perder más con este proceso inflacionario. Para nosotros la inflación es un problema del gobierno, no de los trabajadores. Nosotros tenemos que alimentar a nuestros hijos, hacerlos estudiar y vestirlos, y para eso aspiramos a no tener que ir detrás de la inflación sino superar el índice inflacionario. El año pasado fue del 50% y este año está previsto que será igual o un poco más”, señaló Sánchez al término de la conferencia de prensa del gobernador para anunciar los bonos.

UPCN: la canasta básica manda

“Nos vamos a manejar con la canasta básica”, adelanta el secretario de negociaciones de UPCN, Francisco Osorio. El año pasado el gremio cerró un aumento salarial del 30% que a la larga resultó insuficiente. Por eso Osorio insiste en que debe haber una cláusula gatillo para actualizar los montos si se dispara la inflación. Aspira a que la suma de los bonos se incorpore al básico y no descarta negociar con sumas fijas sobre todo para equilibrar en el caso de las categorías bajas. Pretende que el incremento no sea menor a $ 10.000 de bolsillo en ningún caso.

Un empleado público de categoría 18 está cobrando, luego de todos los descuentos, un sueldo de $ 51.100 de bolsillo.

Docentes

El dirigente Hugo Brito, quien lidera la Agrupación Isauro Arancibia señaló que “en marzo aspiramos a recuperar la pérdida del 20,80% del salario que tuvimos en 2021 y a partir de allí pedir un incremento del 30%. Es decir, solicitamos un 50% de aumento, teniendo en cuenta que, según el Indec, una familia necesitó $ 73.917 para no caer en la pobreza. Y pedimos tres cláusulas de revisión trimestral durante el año”. Hoy el sueldo básico del docente es $ 20.012, indicó.

No obstante cabe recordar que la negociación salarial la lleva a cabo el Frente Gremial Docente.

Judiciales

Los empleados judiciales no negocian su salario en paritaria, sino que esperan una acordada de la Corte Suprema. “Estamos pidiendo alrededor del 40% de aumento teniendo en cuenta que los trabajadores judiciales en 2020 no tuvimos ningún tipo de aumento. En 2021 solo obtuvimos 30 %. De esa manera el sueldo de un empleado judicial que recién ingresa cobra muy por debajo de la canasta básica actual”, afirma la dirigente Alejandra Martínez Romero, secretaria adjunta de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Seccional Tucumán (sector disidente).

La sindicalista denunció que muchos trabajadores de distintas reparticiones “Oficina de audiencias, fiscalías y juzgados) trabajan entre 12 y 14 horas por día incluidos sábados, domingos y feriados. En caso de no obtener el aumento salarial solicitado vamos a judicializarlo como lo hicimos en 2020 cuando tuvimos que presentar un amparo para poder cobrar el aumento adeudado de 2019 relativo a la cláusula gatillo que se negaban a pagarnos”, indicó.

A su vez, Omar Maldonado, titular del sindicato Judiciales Tucumanos, junto a otros dirigentes, solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, una recomposición salarial para este mes (enero) “de por lo menos el 15% y que sea incorporado al sueldo básico para que mínimamente se pueda recuperar la pérdida del poder de compra que afecta hoy a los salarios judiciales”. Le recordó que en 2020 no hubo actualización salarial y que “para colmo en 2021, el gobierno congeló los sueldos, con una mínima mejora del 30% en dos cuotas, cuando la inflación anual enero/diciembre cerró en 49,5%”, indicó. Además mencionó “la falta de pago de la denominada cláusula gatillo y el compromiso del gobernador mediante por decreto 710/21 que fue reemplazado por un bono en negro por única vez de $ 45.000”.

Docentes

Petición de la Agrupación Isauro Arancibia

La agrupación “Isauro Arancibia” que lidera Hugo Brito pide que en la reunión paritaria se lleve el pedido de los docentes sobre:

- La normalización de las Juntas de Clasificación Docente.

- Devolución de los dos días de paros descontados el año pasado.

- Cumplimiento efectivo de las leyes de titularización docente.

- Titularización de los docentes de jornada completa.

- Reparación de todos los locales escolares.

- Reintegro en su cargo a la supervisora Andrea Miguel.

- Normalización del Subsidio de Salud.

- Cobertura de cargos por Estatuto.