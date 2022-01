Cartas de lectores III: Improvisación

La proliferación de barrios privados más la agricultura en muchos lugares del pedemonte tucumano, tendrá consecuencias sobre el escurrimiento de las aguas de precipitaciones que ocurren durante el verano. Si se tiene en cuenta las pendientes de los terrenos y el régimen alterado de lluvias que tenemos en los últimos años, la falta de canales que tomen los excedentes pluviales y la existencia de la ruta 301 que hace de contención de aguas hasta que resulta rebasada, resulta una receta perfecta para los problemas de erosión (pérdidas de suelos fértiles) e inundaciones de las zonas bajas. Una lluvia de 100 mm en una hora, en una superficie de una hectárea significa 1.000.000 de litros de agua. Si esa hectárea está desprovista de árboles y otros vegetales, con la mayoría del terreno impermeabilizado por calles principales y laterales, casas, piletas de natación, estacionamientos, clubes, pistas, cultivos, etc., significa que la mayor parte de ese 1.000.000 litros de agua se deslizará hacia las partes bajas. Al no existir los canales o las obras necesarias, civiles y ambientales, para absorber parte de ese volumen de agua, se producen los anegamientos, inundaciones, destrucción de obras civiles y hasta pérdida de vidas humanas que luego e impúdicamente achacamos al “cambio climático” o a las “excepcionales lluvias”. Hoy los desagües existentes no son suficientes para las precipitaciones que estamos enfrentando. El Canal Sur está colmatado y por lo tanto no cumple su función al 100 %. Sin duda se argumentará que todas las obras presentan sus estudios de impacto ambiental, pero la realidad muestra que ello no es suficiente, las aguas seguirán su desenfrenado fluir por la falta las obras mencionadas. Ojalá podamos hacer las cosas bien en algún momento y mirar un poco más allá de nuestros intereses personales o corporativos. Cuando alteramos el ambiente, tarde o temprano, todos vamos a sufrir las consecuencias.

Juan A. González

San Juan 158 - Lules

