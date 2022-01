Cartas de lectores VI: Riesgo sísmico

El 10/1/22, siendo las horas 5.36, ocurrió un sismo en nuestra provincia. En la escala de Richter alcanzó una magnitud de 5,36. El epicentro fue ubicado a 10 Km de profundidad y a 71 Km al Norte de la Capital (en Trancas). Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), nuestra provincia en todo su territorio, está clasificada como Zona 2 (moderada). Hay identificadas cinco fallas geológicas que pasan por zonas, ciudades y pueblos como: Amaicha, Tafí del Valle, Lules, Monteros, Concepción, Sur de San Miguel de Tucumán, Trancas, Burruyacu, La Cocha, etc. Teniendo en cuenta el estado actual de los conocimientos científicos sobre sismos, estos son impredecibles, como también sus consecuencias, por ello el sentido común, la prudencia y la sensatez, nos dicen que un estado moderno debe contar con una Política y un Plan de Prevención Sísmica, que deben servir como una herramienta básica para identificar y realizar acciones tendientes a minimizar el riesgo de daños producidos por este fenómeno de la naturaleza. El plan debe contemplar, por ejemplo, la creación de un Consejo Provincial de Prevención Sísmica que podría tener como misión fundamental dar sustento a la Política de Estado y coordinar todas las acciones necesarias y esenciales, tendientes a reducir el riesgo y las consecuencias ante una emergencia sísmica. Además debe incluir: 1- la identificación y cuantificación de los riesgos sísmicos en edificios públicos y privados como : escuelas, hospitales, sanatorios, etc. 2- ídem para la infraestructura que puede ser afectada por un terremoto (diques, gasoductos, líneas de alta tensión, puentes, caminos de montaña, plantas de almacenamiento de Gas licuado de petróleo, etc.) 3- educación sistemática y permanente en prevención sísmica a la comunidad 4- campañas de concientización y divulgación a través de los medios masivos de comunicación. Tucumán no está al resguardo de los sismos y el peor error que pueden cometer las autoridades que gobiernan, es ignorarlo. La bibliografía y los expertos en sismos, sostienen que la alta densidad demográfica y el deterioro estructural de los edificios, producen la mayor cantidad de víctimas fatales. Por ello, la Capital amerita una especial atención. Esta carta tiene como propósito interesar a gobernantes, a las direcciones de Defensa Civil provincial y municipales y a la población, sobre la importancia de este tema.

Juan Francisco Segura

[email protected]