Cartas de lectores I: Sociedad partida

Lamentablemente la sociedad mundial perdió los buenos trazos comunicacionales y la diferenciación de las personas son hoy límites insoslayables. Las agresiones personales se convierten en propuestas políticas, las acusaciones en afirmaciones que generan rótulos sociales para siempre, las relaciones se parten tornándose límites irrecuperables. ¿Acaso no vimos acusaciones públicas que jamás llegan a concretarse en la Justicia?, personas que les inventan conductas pero no existe prueba de ello, familias rotas a la mitad por las ideologías. Sinceramente, siento que se perdió el término medio, que la diferenciación de ideas no sólo caducó en la práctica también en la teoría, ya nadie da una vuelta de página dejando en tablas la cuestión, preferían quemar el libro. Es por eso que quizás sea el humano el único ser vivo del planeta que pierde la vida, el tiempo y los afectos sin ser capaz de admitir el error o analizar la causa, para poder recuperar algo de lo perdido. Pedir disculpas es reiniciarse, diferenciarse es una opción, no somos ni seremos perfectos debemos aceptarnos para evitar tirar al tacho lo conseguido en esta vida y darle real valoración, lo más importante son las personas, no como piensan, como visten o como opinan.

Williams Fanlo

