Se cumple un año del crimen del basquetbolista Montenegro

“Todo el año fue muy duro ver a mi mamá destrozada por lo que pasó. Para peor estas fueron las primeras Fiestas sin él: ni nos cambiamos, se hicieron las 12 y tras un brindis breve me fui a dormir porque ver la ausencia en la mesa nos mataba”, señaló Nadia Montenegro Cano, hermana de Marcos Montenegro (23 años -foto-). El 16 de enero se cumple el primer aniversario del crimen del basquetbolista de Tucumán BB.

En la madrugada de ese sábado, según consta en la causa, Álvaro Jorge Quiroga (26) y Gonzalo Di Marco (27) se presentaron en casa de los Montenegro, en barrio Ciudadela y, según la acusación, habrían intentado sacar por la ventana a Nadia.

Los gritos de la joven alarmaron a sus hermanos Marcos y Gonzalo Montenegro Cano (25) que salieron en su ayuda y comenzaron a perseguir a los acusados por calle Crisóstomo Álvarez y luego por el pasaje Cervantes hasta avenida Mate de Luna. Al llegar al frente del hospital La Maternidad se desató una pelea en la que Quiroga habría sacado un arma blanca. Con esa navaja hirió gravemente primero a Gonzalo y luego a Marcos.

Los hermanos fueron hospitalizados, pero el más chico falleció por la herida que había recibido en el tórax. Gonzalo, en cambio, se recuperó de la lesión en el abdomen pero le quedaron secuelas según explica su hermana.

“Al principio quedó en silla de ruedas, tenía que hacer un reposo casi absoluto. Por mucho tiempo usó una faja protectora. Pero lo peor son las secuelas psicológicas que quedan. Él tiene una pesadilla recurrente en la que va caminando hasta que se encuentra con un joven que le dice que ya es su hora, que él también debía morir”, recordó la joven en entrevista con LA GACETA. Afectada por los recuerdos, agregó: “yo tampoco volví a ser la misma. Ver una gota de sangre hoy me descompone, porque en el acto se me viene a la mente la imagen de mis dos hermanos desangrándose en el piso. Tampoco puedo pasar por La Maternidad porque en el acto revivo el trauma”.

Celeridad

La causa, que el 15 de diciembre fue elevada a juicio, estuvo en manos de la Fiscalía de Homicidios I, a cargo de Ignacio López Bustos. En el lugar del hecho, el auxiliar Fernando Isa supervisó las pericias y una comisión policial al mando de la comisaria Juana Estequiño recopiló testimonios y aprehendió a los sospechosos.

Los querellantes valoraron el trabajo de los investigadores. “La causa avanzó rápido gracias al nuevo sistema judicial, pero también se recopilaron muchas pruebas y se pidió la pena de perpetua que es lo que nosotros queríamos”, destacó Montenegro Cano.

El abogado querellante, Patricio Char, también celebró el desarrollo del proceso. “Ha pasado un año y ya sólo nos queda esperar que nos den la fecha de debate. Quiroga fue elevado a juicio por homicidio agravado y por tentativa de homicidio, porque no nos olvidemos que estuvo cerca de matar a ambos hermanos. Por eso, la expectativa de pena es de prisión perpetua”, explicó.

“La verdad es que la celeridad de la causa fue muy buena, y podríamos haber llegado a esta instancia antes pero dedicamos cuatro meses a intentar llegar a salidas alternativas. Al final no se pudo acordar un abreviado para Quiroga, pero sí para Di Marco”, agregó el penalista.

Char reconoció también que este caso le afectó en lo personal. “El día que mataron a Marcos yo estaba sentado en el mismo sillón que ahora cuando me llamaron y no podía creer lo que me decían. Toda mi familia es de Tucumán BB y conocía a las víctimas por lo que me puse a disposición de ellos en el acto”, expresó.

Sobre el inicio del juicio, Nadia Montenegro Cano resaltó que es el último paso para cerrar el ciclo y dijo que tienen la expectativa de que en febrero se informe la fecha y qué tribunal entenderá en el debate oral.

“Terminará matándome”

“Que lo condenen a perpetua nos va a traer algo de paz, pero sólo por un tiempo, porque no tenemos dudas de que cuando salga nos va a matar”, consideró la joven, que argumenta que llegó a esa conclusión porque Quiroga -según dice- nunca cambió su actitud desafiante. “Hasta el día de hoy niega el hecho, hasta le dijo en una audiencia al fiscal que no mintiera siendo que tiene hasta pruebas de ADN en su contra. También en las audiencias se nos ríe. Se burla de nosotros”, añadió.

“La verdad es que no vivo tranquila. Una vez me dijo que me iba a matar, y terminó matando a mi hermano. Creo que cuando recupere la libertad, a la edad que sea, terminará cumpliendo con su primer amenaza”, concluyó resignada la joven.

Juicio abreviado

Gonzalo Di Marco acordó una condena de 3 años por amenazas

“Gonzalo Di Marco terminó declarando cómo había sido todo y complicó a Quiroga. Ellos venían a matarme”, indicó Nadia Montenegro Cano.

En julio, mediante un juicio abreviado, el ex coimputado por homicidio fue condenado pero finalmente por el delito de amenazas agravadas. Recibió una pena de tres años (prisión condicional). “El testimonio de Di Marco durante el abreviado fue esclarecedor. Nos ayudó a entender muchas cosas sobre el hecho que hasta ese momento no estaban claras. De su versión no quedan dudas de que Álvaro Quiroga actuó con alevosía”, resaltó el abogado querellante, Patricio Char.