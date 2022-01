Los diputados de JxC quieren escuchar a Guzmán, pero bajo sus condiciones

El Estado nacional aún no logró acordar una reestructuración de la deuda que contrajo con el Fondo Monetario Internacional durante la presidencia de Mauricio Macri. Por eso, la Casa Rosada, a través del ministro de Economía, Martín Guzmán, buscará el apoyo de la oposición con una reunión que se llevará adelante mañana y en la que se convocará a los gobernadores y presidentes de bloques opositores.

En principio estaba pensado que el encuentro se realice en el Congreso. Más tarde, sin embargo, trascendió que se haría en el Palacio de Hacienda. Los diputados tucumanos que forman parte de la oposición tienen posturas diferentes sobre este cambio del lugar de la reunión.

Roberto Sánchez, diputado tucumano por la Unión Cívica Radical, no dio mayor importancia al lugar de encuentro, aunque sí destacó que la oposición debe escuchar al ministro de Economía. Además aclaró que, en caso de ser citado, iría sin dudarlo.

“La oposición tiene que ir a la reunión. Tiene que escuchar. Verídicamente hasta ahora no se sabe nada, son trascendidos, dimes y diretes, pero la oposición no tiene ningún conocimiento de las tratativas o intenciones que tiene el gobierno nacional con el FMI”, dijo Sánchez en una entrevista telefónica con LA GACETA.

En caso de que se realice en el Ministerio de Economía de la Nación -opinó- no podrán ir los 257 miembros de la Cámara Baja. “Imagino que irán los presidentes de bloque. Pero seguro que hay que ir a escuchar”, insistió.

Sánchez también valoró, al igual que todos, la importancia de que el gobierno llegue a un acuerdo con el Fondo: “obviamente hay que ver las condiciones, no significa que hay que negocias cualquier cosa, pero tiene que haber un acuerdo”.

La diputada de CREO, Paula Omodeo, aseguró que su partido acompañará las decisiones que se tomen en la mesa de Juntos por el Cambio (JxC), ya sea para ir o no a la reunión. Para ella, sin embargo, el problema no radica en quiénes asistirán a la reunión ni dónde se haga, sino cuál es la real intención que tiene el gobierno de Alberto Fernández.

“Desde luego que esto es simbólico, lo importante es si hay vocación de diálogo y de construcción por parte del oficialismo con la oposición. Y lo que estamos viendo es un oficialismo que quiere cumplir formalmente con la discusión, pero que no tiene una alternativa o plan para construir una Argentina todos juntos que trascienda este gobierno”, afirmó.

Congreso o nada

Según Domingo Amaya, diputado por el bloque Encuentro Federal, la presentación del ministro se debe llevar a cabo en el Congreso frente a todos los diputados.

“En principio lo que se planteó a Guzmán es que todas las reuniones que se tengan sobre este tema tan importante y delicado para el país, se tienen que hacer en el ámbito del Congreso. Tienen que ir todos los bloques y no sólo los mayoritarios. Todos deben tener la posibilidad de dar sus opiniones y su postura”, señaló el ex intendente de San Miguel de Tucumán.

El ex secretario de Vivienda de la Nación también recalcó la gravedad del momento que atraviesa la Argentina y la necesidad de que haya una unión de todo el arco político para salir adelante.

“Quizás no se ha tomado la consciencia de lo que está sucediendo, pero no llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sería catastrófico. Los bonos están perdiendo valor, con una devaluación fuerte la inflación en vez del 50% sería del 70% y esto generaría más pobreza de la que tenemos, no se puede seguir emitiendo para sustentar algunos sectores sociales y el endeudamiento es muy grande. Acá no hay que mezclar las malas intenciones políticas, sino que todos los sectores de la política tienen que poner voluntad y esfuerzo para que se llegue a un acuerdo en beneficio de la gente”, analizó.

Por último, Lidia Ascárate, diputada de la UCR, tampoco está de acuerdo con que el encuentro se realice fuera de la Cámara de Diputados, aunque sí cree que la oposición debe apoyar al gobierno para salir adelante.

“Mi posición personal, que coincide con la de Mario Negri, Gerardo Morales, (Gustavo) Valdés, (Rodolfo) Suárez y nuestros intendentes y diputados. Debemos aportar una cuota de acompañamiento para dar fuerza a un gobierno que tiene que sacar adelante una pelea dura”, indicó la paramentaria.

Pero la diputada se negó a que la oposición asista a una reunión fuera del Congreso. “Acá tenemos que distinguir los roles: si él (por Guzmán) necesita el apoyo del Congreso, debe ir al Congreso. Y nosotros vamos a dar el apoyo si las cosas no son un dibujo como pasó con el presupuesto 2022. En ese caso no sólo vamos a dar apoyo en el Congreso, sino también desde nuestros gobernadores, intendentes, concejales y legisladores”, enfatizó.



Ritondo

El diputado analizó la situación

El titular del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, consideró que es fundamental evitar el “default”. ”Hace más dos años que están negociando y no presentaron una propuesta concreta. No sé qué idea tienen. El contexto internacional de la Argentina es difícil. Lo peor que podría pasar es entrar en default”, afirmó el diputado.





Cafiero

El canciller viaja a Estados Unidos

Santiago Cafiero, ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, llega hoy a Washington, Estados Unidos, para mantener una reunión con el secretario de Estado, Anthony Blinken, e intentar afianzar la relación bilateral entre ambos países, además de pedir el apoyo norteamericano en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).