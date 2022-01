Fernando González llegó para ganarse un lugar en San Martín y aportar experiencia

“Vi muchos partidos. Creo que la idea de Pablo De Muner es muy buena. Entonces, eso a uno también lo entusiasma porque me gusta la forma que tiene”, aseguró el central Fernando González, una de las nuevas incorporaciones de San Martín para esta temporada. Para el defensor, el trabajo del DT fue una de las causas que lo llevó a elegir a La Ciudadela como nuevo destino. “Me explicó un poco del club, de cómo se maneja y cómo es el grupo. Y lo que quería del equipo. Me hizo sentir muy cómodo”, añadió.

El nacido en Berutti llegó a Barracas Central para disputar la segunda parte del campeonato en 2018 y en reemplazo justamente de “Tomate”, quien se había retirado y de esta forma dejado el puesto vacante.

Transformado en un referente para el “Guapo”, González formó parte de dos ascensos con Barracas Central: de la “B” Metropolitana a la Primera Nacional y la más reciente, ante Quilmes para jugar la Liga Profesional.

Pese a eso, lejos de pensar que será titular indiscutido, el defensor -que tuvo pasos por Belgrano, Temperley y Olimpo de Bahía Blanca-, aseguró que viene a colaborar para cumplir el objetivo.

“Yo vengo a aportar lo mío, desde donde me toque. Eso después lo verá Pablo. Uno siempre trabaja para jugar, pero cuando hay compañeros en gran nivel, es bueno para la competencia interna”, aseguró sobre su puesto, que hoy es ocupado por Hernán Pellerano y Hernán Lópes.

Sin embargo González, además de central, puede desempeñarse en la posición de lateral izquierdo o volante.

“He jugado en varias posiciones en Barracas, pero donde mejor me siento cómodo y más partidos jugué es de central zurdo. Conozco bien el puesto y es donde me gusta jugar. Para bien del grupo, no tengo dramas en jugar en otras posiciones”, afirmó. “Antes de llegar, Pellerano ya me habló y me contó de lo que pretendía el técnico en el club. A uno eso le hace muy bien”, dijo González, que no dudó en llenar de elogios a su compañero de zaga.

Luego de conocerse los rivales en la Primera Nacional, González se mostró a favor del nuevo torneo. “Me gusta mucho más que el otro formato. El que gane el campeonato va a ascender y creo que va a ser muy emocionante”.

Además, palpitó lo que será la pretemporada en Salta. “Me ha tocado hacer una pretemporada ahí. Conozco el lugar, sé que es muy lindo. Hay muy buena gente y se hace todo muy fácil”, cerró.

Con rumbo a Salta

Desde las 17, San Martín viajará en colectivo a la capital salteña para continuar con lo que resta de la pretemporada. El plantel estará alojado en el hotel de la Liga. La idea es prepararse para la Primera Nacional, que se inicia en febrero y para los amistosos contra Gimnasia y Tiro y Chaco For Ever, por el “Cuadrangular de verano”.