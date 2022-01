Atlético, listo para buscar ritmo futbolístico

“Cada día nos entrenamos más temprano, ya no sabemos qué hacer”, fue el comentario del sábado. Eran las 10 y los jugadores ya empezaban a dirigirse a sus domicilios a descansar.

La ola de calor que azota el país se hizo sentir durante toda la semana y por eso el último entrenamiento de pretemporada en Tucumán comenzó una hora antes de lo previsto: a las 8. Ejercicios tácticos y fútbol formal fue la propuesta de Juan Manuel Azconzábal para sus dirigidos. Si bien no hubo dos equipos bien diferenciados (titulares y suplentes), el DT fue rotando durante toda la mañana, probando variantes y cuidando a quienes debía cuidar físicamente. Por caso, Renzo Tesuri, Gabriel Risso Patrón, Ramiro Ruiz Rodríguez, Matías Sánchez y Jonathan Cabral fueron los que menos minutos participaron.

Son las primeras prácticas de los futbolistas antes mencionados luego de recuperarse de coronavirus. Todos, de igual manera que los que se contagiaron la primera semana (Ramiro Carrera, Leonardo Heredia, Joaquín Pereyra y Daniel Ibáñez) fueron sometidos a diferentes estudios pos covid, para recién estar a las órdenes del cuerpo técnico. Y todos ellos están disponibles para viajar.

Con la certeza de que en Capital Federal el plantel terminará de completarse, la delegación que viaja hoy al mediodía contará con 28 futbolistas, en la que se destaca la presencia de Nicolás Romero, que viajará en lugar de Mauro Osores, que no lo haría por recomendación médica y recién se sumaría a los entrenamientos en los próximos días en Buenos Aires.

El plantel fue citado a las 10 en el estadio. Desde allí se trasladarán en ómnibus hacia el aeropuerto.

Otros de los futbolistas que venía realizando la pretemporada con el “Decano”, pero que se quedará en suelo tucumano, es Tomás Cuello. El volante trabajaá por su cuenta hasta el martes, día que viajaría hacía Brasil. De momento, no se sabe si el nacido en Villa Carmela jugará en Bragantino o en Athletico Paranaense, puesto que ambos clubes se disputan la ficha del jugador. “Todavía no sé, eso lo está manejando mi representante, por eso me quedo en Tucumán. Casi seguro será Brasil, el lunes o martes lo sabré”, manifestó el volante mientras se retiraba del estadio de Atlético en lo que podría haber sido su último entrenamiento en el “José Fierro” por un largo tiempo.

Cuello es la joya a vender que tiene Atlético, por eso “Vasco” no quiso esperanzarse con poder contar con él. Siempre lo tuvo en claro: “Tomy” es la gallina de los huevos de oro y por eso se lo disputan dos equipos importantes de Brasil.

Corazón Decano

En febrero se viene la Copa Federal

El plantel femenino de Atlético ya conoce las sedes y fechas de la próxima Copa Federal. El torneo se iniciará el 3 de febrero, con la llave de los octavos de final en el predio “Julio Humberto Grondona”, en Ezeiza, mientras que la final se jugará el 12 de ese mismo mes en el estadio “Ciudad de Caseros”. Aún se desconoce el rival al que enfrentarán las “Decanas”. Del torneo participarán Boca, Central Córdoba, San Lorenzo, Asociación Luna Park, Godoy Cruz, El Porvenir, Independiente, River, Rosario Central, Gimnasia de La Plata, Aldosivi, UAI Urquiza, Agrupación Las Malvinas, Santa María de Oro y Club Atlético Oberá.

La utilería ya está en camino

Anoche a las 22 partió desde el estadio el ómnibus que traslada la utilería que utilizará el “Decano” durante toda su estadía en Buenos Aires. Allí entrenará hasta el 29. En el medio jugará amistosos con Huracán (22), Lanús (26) y Racing (29). Los entrenamientos durante todo ese lapso serán en el predio de Racing.

Mañana se reactivan las negociaciones

A partir del lunes, los fanáticos “decanos” volverán a tener novedades con respecto a los refuerzos. Se sigue buscando un “9”. Si se va Cabral irán por dos marcadores centrales.