Star+ estrena “The premise” y otros títulos para no perderse

PREEDERS - TEMPORADA 1

(YA DISPONIBLE) Una pareja hace malabares con sus carreras a tiempo completo, el envejecimiento de sus padres, una hipoteca, problemas en su relación y los inconvenientes de la crianza de sus hijos pequeños.

THE CON - TEMPORADA 1

(YA DISPONIBLE) Sigue las inquietantes historias de personas engañadas por afirmaciones y promesas que resultaron demasiado buenas para ser verdad, desde el fraude de identidad y el romance engañoso hasta el escándalo de admisión a la universidad de alto perfil y el Festival Fyre. La serie revela cómo se engañó a las víctimas y el costo de su falsa confianza: emocional y financiero.

THIS IS US - SEXTA Y ÚLTIMA TEMPORADA

(YA DISPONIBLE) Sigue la historia de la familia Pearson durante décadas: desde Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore) como una joven pareja de padres en los años 80, hasta la edad adulta de los trillizos Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) y Randall (Sterling K. Brown) en busca de amor y realización en el presente.

THE PREMISE

(YA DISPONIBLE) La nueva serie de antología de B.J. Novak, se sumerge en historias de individuos que enfrentan cuestiones morales en tiempos sin precedentes. Cada episodio es presentado por Novak junto a una lista de estrellas y talentos de la nueva generación, y explora las temáticas más cuestionadas de la era moderna: control de armas, identidad, justicia social, sexo, capitalismo, venganza, amor, fama, redes sociales. Ningún tema está prohibido. Con un tono original para la nueva era, The Premise combina conceptos provocativos con un espíritu filosófico inquisitivo, uniendo audaces ideas cómicas con representaciones dramáticas aún más atrevidas.

IT’S ALWAYS SUNNY IN PHILADELPHIA - TEMPORADAS 1 A LA 14

(YA DISPONIBLE). Con episodios de media hora, la comedia más longeva de la televisión estadounidense se centra en cuatro amigos que poseen y operan un bar en el sur de Filadelfia y tratan de mantener el equilibrio de poder entre sus negocios y su amistad, tarea nada fácil, ya que cada uno de ellos suele dejarse llevar únicamente por sus intereses personales, lo que desemboca en situaciones incómodas que amenazan con deteriorar sus relaciones.

NEW AMSTERDAM - TEMPORADA 2

(MIÉRCOLES 19) El inconformista Max Goodwin y su excepcional equipo de médicos y enfermeras vuelven en un momento de plena actualidad. La entrega de Max y su equipo por recomponer el desastroso sistema de atención médica se pondrá a prueba en medio de las dificultades extremas y angustiosas de una pandemia global.

EL ÚLTIMO DUELO

(MIÉRCOLES 19) Del visionario cineasta Ridley Scott, una intrigante y fascinante historia ambientada en Francia del siglo XVI, sobre una valiente mujer que está dispuesta a arriesgar su vida al servicio de la verdad.

Basada en hechos reales y protagonizada por Jodie Comer, Matt Damon y Adam Driver, la película se centra en la acusación de Marguerite de Carrouges (Comer) de haber sido abusada por Jacques Le Gris (Adam Driver), el amigo de su esposo Jean de Carrouges (Matt Damon).

Para proteger su orgullo y probar la acusación de su esposa, de Carrouges pide enfrentar a Le Gris en un duelo a muerte. A partir de ese momento, las tres vidas penderán de un hilo ya que, si De Carrouges muere en este duelo, Marguerite será ejecutada.

INSANIA - TEMPORADA 1

(MIÉRCOLES 26) Este thriller filmado en Brasil sigue la historia de Paula, una oficial de policía científica que queda internada en una misteriosa clínica psiquiátrica tras una tragedia familiar. Allí, su mente vaga por caminos sombríos y dudosos, llegando al borde de la locura, mientras investiga el verdadero motivo de su hospitalización y desentraña una terrorífica conspiración.

MARVEL’S HIT MONKEY - TEMPORADA 1

(MIÉRCOLES 26) Un mono de nieve japonés, ayudado por el fantasma de un asesino estadounidense, emprende una búsqueda de venganza a través del inframundo de Tokio, y se convierte en el famoso asesino de asesinos.

THE OFFICE - TEMPORADAS 1 A LA 9

(MIÉRCOLES 26) Basada en el éxito británico, esta afilada comedia ganadora del Premio Emmy, pone al desnudo la vida de un grupo de personas que trabajan en una empresa de suministro de papel. Mientras discuten sus respectivas vidas personales, estos particulares oficinistas comparten preocupaciones diarias sobre despidos, rivalidades y ascensos. Con un humor sutil e inteligente, se ha convertido en una serie de culto, tan desgarradora como divertida.