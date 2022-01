Salud implementa nuevas estrategias para inmunizar a la población

El Ministerio de Salud de la Provincia anunció esta tarde que implementará nuevas estrategias para inmunizar a la población, luego de la reunión que mantuvieron el titular de la cartera sanitaria, Luis Medina Ruiz, con Ricardo Cortez, experto en inmunizaciones.

“La vacunación primordial en este momento es contra el covid-19, pero hay otras enfermedades que tenemos que proteger. Es por eso que el proyecto que estuvimos hablando con el ministro es sobre el hacer énfasis en que todas las vacunas tienen que ser nominales para que la población tenga acceso a esa información. Esto facilitaría el no aplicarse dosis que no corresponderían ya que todos tendrían conocimiento no solo a través de un carnet de vacunas, sino a través de esta herramienta que es la carga nominal”, explicó Cortez.

En este sentido, el profesional indicó que, al ser todas las vacunas nominales, mejoraría el registro y el conocimiento de todas las personas, no solo en el Sistema Público sino también en el privado, para que todos tengan accesibilidad y haya una mejor continuidad.

Cortez manifestó que en la actualidad lo importante es vacunar a los niños entre 3 a 11 años contra el coronavirus, además comentó que ya comenzó con la campaña de la Doble Viral para los adultos entre 18 y 56 años contra el sarampión ya que esta enfermedad se encuentra en países vecinos como Brasil y EEUU. “Debemos tener a la comunidad vacunada sobre todo a los viajeros”.

Por último, sostuvo que este proyecto se desarrollará próximamente. “Desde el Ministerio se irá informando todas las estrategias que se implementarán y la forma, con todos los cuidados que requieren. Lo fundamental es vacunar a los niños de 3 a 11 años contra la covid-19 y por supuesto en todas las edades, pero sin olvidar las otras vacunas del calendario”, sentenció.