Internada en un geriátrico, Lía Crucet dio positivo para coronavirus

Hace un tiempo ya que Lía Crucet padece serios problemas de salud, a partir de la demencia frontotemporal que le diagnosticaron. Y ahora se le sumó un cuadro de coronavirus, aunque por el momento con síntomas leves.

Tony Salatino, su pareja, contó hace unas semanas que habían tenido que internarla. “No tuve otra alternativa. Fue la recomendación que me dio el psiquiatra, porque esto ya no tiene retorno”, explicó.

Durante 2012 a Crucet le diagnosticaron cáncer de útero y fue sometida a un tratamiento de recuperación. En junio del año pasado, circuló un video que generó gran preocupación entre sus fans, ya que se la vio desmejorada y con 60 kilos menos.

“Hola, amigos del club de fans, acá está Lía Crucet. Muy pronto voy a estar con todos ustedes, la estoy peleando y voy a salir de esta. Los amo, un beso grande para todos”, había declarado la cantante.

El video causó la indignación de su hija Karina, quien acusó a Salatino de exponerla innecesariamente. “¿Hacía falta que el marido publique un video exponiendo a mi mamá así?”, cuestionó en sus historias de Instagram. Luego, afirmó: “mi mamá ya no puede y no debe trabajar más”.

Además, dijo: “Su esposo iba a ver si SADAIC podía cubrir el geriátrico. Yo pedí que la trasladaran para acá, porque está en Mar del Plata. Pero Toni parece que no quiere. Él tampoco está en condiciones de cuidarla. A veces está muy volado y me confunde con mi hija. Lía reconoce algunas cosas, pero ya está. Si la ven no es la misma que vimos en otro momento”.