Por la suba de casos falta personal en el Hospital de Concepción

En la cresta de la tercera ola de coronavirus, la lucha se está tornando desigual. La primera trinchera contra este mal, declarado pandémico en Argentina en marzo de 2000, es, lógicamente, está en los centros de salud. Justamente ahí es donde la covid se está tornando impiadosa. Lo fue en las dos olas anteriores y segó la vida de descenas de trabajadores de la salud, como lo atestiguó la marcha realizada por el gremio de los autoconvocados (Sitas) en abril pasado: homenajearon a los fallecidos exhibiendo simbólicos guardapolvos con sus nombres.

Ahora, la variable Ómicron exhibe una altísima tasa de transmisibilidad, aunque con una sensible disminución de decesos en comparación con los “picos” anteriores. Sin embargo, muchos trabajadores de la salud están quedando momentáneamente “fuera de combate” como consecuencia de los contagios.

Un caso “testigo” es el del Hospital “Miguel Belascuain” de Concepción, donde se ha reportado una sensible baja de personal debido a que muchos han dado positivo para Covid-19.

Con respecto a esta situación, el director de este hospital regional, Rodolfo José Cecanti, ha confirmado que están enfrentando dificultades por baja de trabajadores, como consecuencia de que muchos están contrayendo el virus y, por ende, deben tomar licencia.

“Tenemos muchos compañeros de trabajo que están dando ‘positivo’ en los testeos, como está ocurriendo en la mayoría de las instituciones y como sucede en los comercios, las empresas y todos los ámbitos de la sociedad. En el hospital tenemos un porcentaje de personal que dio ‘positivo’ (en las últimas horas) y otro porcentaje de personal que está de licencia”, añadió.

El profesional indicó, además, que parte de los trabajadores de la salud han decidido posponer sus vacaciones para contribuir a la atención en el hospital. “Algunos han suspendido sus licencias por cuestiones de atención, y otros están tratando de tomar las que les corresponden. El personal de la salud es uno de los pocos estratos que viene trabajando ininterrumpidamente desde hace dos años”, describió Cecanti.

A pesar de las dificultades que esta situación genera, el médico asegura que la atención en ese centro de salud no se ha visto perjudicada. “Sí: tenemos dificultades como todas las instituciones. Vamos subsanándolas día a día en la medida que camos encontrando soluciones. Como director, mi función es garantizar la atención de todas las urgencias. Y esas atenciones nunca se han visto en riesgo”, afirmó.

Hizo hincapié, también, en que todas las guardias se encuentran cubiertas y garantizadas y en que todas las urgencias se están atendiendo con normalidad.

“Seguramente tenemos dificultades en sectores administrativos y de laboratorios, pero que no han entorpecido ninguna atención de las urgencias”, subrayó.

Internaciones

Sobre la situación de covid en Concepción, el director del Belascuain da cuenta de que las estadísticas del hospital reflejan las diferencias entre esta tercera ola y las anteriores. “La internación sigue siendo baja y el porcentaje de requerimiento de consultas es alto. Ahí está el grueso de nuestro trabajo: en el consultorio de febriles y en atención ambulatoria, a diferencia de la ola anterior en la que la intensidad del trabajo estaba fundamentalmente en las salas de terapia intermedia y terapia intensiva”, describió.

“Tenemos reforzado el sector de febriles con personal administrativo, de enfermería y personal médico hasta la medianoche. A partir de esa hora, los pacientes urgentes o con necesidad de evaluación son atendidos por la guardia mayor de adultos o la terapia intensiva. Tenemos cubierta la atención de febriles las 24 horas. Y como nodo de testeo, funcionamos diariamente hasta las 20, con aproximadamente 350 pacientes hisopados por día. Ese es el promedio de estos últimos 15 días”, puntualizó.

“En cuanto a internaciones tenemos, dos adultos en terapia covid. Uno de ellos con tres dosis de vacunas; y el otro con una sola. En las salas de terapia intermedia tenemos cinco adultos internados. La mayoría están con una o dos dosis de vacunación. En pediatría tenemos seis niños internados, dos positivos y cuatro en espera de resultados”, detalló.

Testeos

Una dificultad para la atención en el hospital es el crecimiento en la demanda de hisopados. De acuerdo con los datos del hospital, el porcentaje de positividad es bajo. No se debe a que hayan mermado los casos en el sur de la provincia, sino a que la estadística puede verse alterada por la cantidad de personas sin síntomas ni contacto estrecho que demandan hisopados en el hospital. “El 90% de los pacientes que hisopamos ayer dieron negativo en tests rápidos. Muestra de que los hisopados muchas veces se hacen por requerimientos del paciente y los síntomas no son los reales. El paciente refiere síntomas que realmente no tiene y exige el hisopado”, manifestó el director del Hospital Regional de Concepción.

“La intensidad del trabajo está pasando por el consultorio febril. Allí la gente acude exigiendo el test rápido o el hisopado”, remarcó Cecanti. (Producción periodística Paula Cavanna)