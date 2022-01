Apuñaló a un invitado por el vuelto del vino

Un joven apuñaló a otro durante una juntada. El hecho, que milagrosamente no derivó en una tragedia, ocurrió el sábado en una vivienda de Vélez Sarsfield al 1.000, en la ciudad de Tafí Viejo.

El 8 de enero un grupo de jóvenes se reunió en casa de Leandro Sebastián Villalba, de 26 años. Según la acusación, cerca de las 16 horas el anfitrión discutió con uno de los invitados, Diego Matías Ávila, y luego iniciaron una pelea que concluyó cuando el segundo cayó herido por una puntazo en lado izquierdo del tórax. Algunos testigos manifestaron que debieron intervenir para evitar que el acusado siguiera atacando con un cuchillo sierrita.

Según lo relatado por Guillermo Di Lella, auxiliar de la fiscalía de Homicidios que conduce Carlos Sale, a los pocos minutos del hecho el padre del herido fue a buscarlo junto a otro hijo, subieron a Ávila en una moto y lo llevaron hasta el policlínica de Tafí Viejo. Allí se le hizo las primeras curaciones y luego se lo derivó al Centro de Salud, donde según el informe médico se constató que el corte perforó el pulmón pero milagrosamente la profundidad no llegó a poner en peligro la vida de Ávila. El joven permanece internado con un drenaje y se estima la recuperación tomará un tiempo menor a un mes.

Contó su versión

Villalba, desoyendo el consejo de su defensor, pidió declarar y contar su versión del hecho.

“Yo volví a la casa con unos vinos y dejé la plata del vuelto sobre una mesa, cerca del baño. Ese dinero desapareció y la gente que estaba en mi casa me decía que él (por Ávila) lo había agarrado; por eso terminamos peleando”, justificó. En ese sentido, agregó: “primero lo increpé y me negaba el hecho, después le tiré una piña, sólo eso. Él agarró un martillo, me rompió le baño y después me tiró con la herramienta”.

PRIMERA AUDIENCIA. Todas las partes que intervinieron vía Zoom.

Por último dijo: “de ahí la gente se metió y lo apuñalaron, yo no hice más que tirar una piña. No quiero pagar por algo que no hice”.

Indignado, el hermano de la víctima que estaba presenciando la audiencia desmintió los dichos del acusado. “Que deje de mentir. Cuando llegamos por mi hermano nos amenazó a mi padre, a mi hermana y a mí también. Todos declaran en su contra, los vecinos no lo pueden ni ver por todas las cosas que hace”, contestó Cristian Ávila.

Antecedentes

El auxiliar fiscal pidió la imputación de tentativa de homicidio al considerar que la víctima no murió por razones ajenas al deseo de Villalba, quien habría actuado con dolo (mala intención). Ese cargo tiene un mínimo de pena de cinco años y cuatro meses, pero Di Lella aclaró que difícilmente la Justicia vaya a darle a Villalba (en caso de encontrarlo culpable) la menor pena porque en el transcurso del 2021 ya había sido condenado a tres años de prisión condicional por una causa de lesiones graves. Además pidió 60 días de prisión preventiva para garantizar el desarrollo del proceso .

El defensor oficial Julio Galup discrepó con la acusación y basándose en el informe médico consideró que podría encuadrarse la causa como lesiones graves. También pidió medidas de menor intensidad contra el sospechoso y dijo que probarán la versión defensiva. La jueza Fanny Siriani finalmente se volcó por el pedido fiscal: imputó por tentativa de homicidio y dio lugar a los 60 días de preventiva que le habían solicitado.

Luego de que se resolviera su arresto, Villalba se resignó y pidió ser trasladado a otra celda. “Ahora estoy en la comisaría de El Colmenar, no quiero estar aquí. Pido que me envíen al penal de Villa Urquiza o a la comisaría de Tafí Viejo, donde está mi hermano, así mi familia no haga dos viajes”, solicitó. La jueza le explicó que se estaba pidiendo al servicio penitenciario su traslado al penal, pero que dependería de los cupos.