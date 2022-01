Contini se convirtió en N° 1 nacional

A casi 6.000 kilómetros de Tucumán, y a más de 7.300 de Mar del Plata, Martín Contini disfrutó de un gran triunfo sin jugar. ¿Cómo pudo ser posible esto? El jugador formado en Jockey Club, de 26 años, se dio el gusto de convertirse en ganador del Orden de Mérito, el ranking del Tour Argentino de Profesionales que consagra al mejor golfista de una temporada (en este caso, 2021). Y lo logró sin jugar en el último torneo que otorgaba puntos, el 103” Abierto del Sur, efectuado en “La Feliz”, y con él ya instalado en Bahamas, dispuesto a jugar The Bahamas Great Exuma Classic, torneo en el que el tucumano hará su debut en el Korn Ferry Tour. Se trata del segundo circuito de golf más importante de EE.UU.

Para Martín, la competencia en terreno bahameño comenzará el domingo 16, y se extenderá hasta el miércoles 19. No será el único tucumano que tenga acción en el país de América del Norte: también estará Augusto Núñez, de extensa experiencia en el circuito: en la temporada 2020/21 jugó 43 torneos, con una posición top 10 y ocho top 25.

Volviendo a la consagración nacional, para Contini el principal rival era justamente otro tucumano: César Costilla. Si bien “Sapo” hizo un gran torneo en el Abierto del Sur (fue 3°), no le alcanzó para desbancar a su comprovinciano. Eso sí, la diferencia entre los dos en el ranking fue muy estrecha.

VA DE NUEVO. Augusto Núñez jugará con Contini en Bahamas, por el Korn Ferry. PGA Tour

Prensa del Tour Argentino destaca a Contini como “la nueva aparición de la interminable cantera de profesionales tucumanos”. Y añade: “cierra así un año soñado, en el que pudo alcanzar varios de sus objetivos. Tuvo un nivel muy parejo, sobre todo en la segunda parte del año, que lo llevó a ganar la tarjeta para disputar el Korn Ferry Tour, en el que debutará en pocos días, y además consiguió su primer triunfo en el Tour Profesional de Golf Argentino, adjudicándose el Abierto del Litoral en diciembre pasado”.

Además de la victoria en Rosario, el tucumano cosechó un cuarto puesto en el Abierto del Norte (llegó a estar puntero al principio); un 11° lugar en el Abierto del Centro (Córdoba). A ello se suman buenas actuaciones en el Allocco Classic (terminó 12º) y en el Gran Premio El Moro (2º).

Antes de partir a Bahamas, Martín le contó a LG Deportiva que nunca había ido a ese lugar. Llegó ayer y enfrentó un contratiempo; no le llegó la bolsa de palos.

“En base a cómo me vaya, veré qué hacer con los siguientes torneos. Al menos hasta marzo tengo competencia. Asumo que encararé todo de la mejor forma: voy a un tour nuevo, viviré experiencias nuevas y que voy a conocer gente. Pero también sé que no voy a lo desconocido, por mi vida ha sido un viaje desde los seis años. Que llegue ahora al Korn Ferry no cambia mucho mi perspectiva”, afirmó.

The Bahamas Great Exuma Classic se jugará en Sandals Emerald Bay GC, Great Exuma, con una bolsa de premios de U$S750.000. A poco de ello, del 23 al 26, en la misma isla, Contini (y también Núñez) jugará otro torneo. Y después vendrán los desafíos de Panamá, Colombia, y cuatro en EE.UU.

Para él, el panorama es amplio y prometedor. Más allá de su juego y de sus condiciones, haber terminado como el mejor del ranking argentino 2021 debería obrar también como un envión anímico importante.