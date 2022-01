Tips para aprender idiomas sin estresarse

La serie “Emily in Paris” muestra las vicisitudes de su protagonista, que vive en Francia e intenta aprender la lengua del amor. Aunque le pone mucho empeño, y a pesar de estar sumergida en el idioma, no puede avanzar.

Hablar francés no es fácil. Tiene 37 fonemas diferentes y su pronunciación varía según la zona de residencia. Hay, entonces, muchas cuestiones que influyen en el aprendizaje de una lengua; no todo es voluntad. Babbel, una plataforma digital educativa para el aprendizaje de idiomas, propone seis consejos para aprender satisfactoriamente lenguas extranjeras y no caer en la desesperación (como la protagonista de la serie) ante la dificultad.

• Practicar constantemente. La mejor forma de mejorar progresivamente el lenguaje es esforzarse por hablar continuamente la lengua y experimentar una inmersión lingüística completa, siempre y cuando no se vuelva un suplicio.

• Encontrar la metodología adecuada. Explican desde Babbel que hace años se creía que el énfasis en la repetición y la precisión lingüística era lo más importante al aprender un idioma, pero hoy se sabe que cada persona tiene difernetes modos de aprender, y hay que encontrar la mejor para cada uno.

• Complementar el aprendizaje. Se trata de utilizar herramientas que sean entretenidas para el aprendizaje: libros, revistas, podcasts, y series.

• Hablar sin miedo a cometer errores. No hay que sentir vergüenza al hablar en otra lengua delante de otra persona. Lo más importante es que quien estudia una lengua extranjera se haga entender en el idioma que estudia, aunque se equivoque.

• Aprender dentro de un contexto diario. En la serie, al moverse más en Paris, Emily empieza a “amigarse” con el idioma. Aunque no siempre es posible viajar para aprender un idioma, el aprendizaje será significativo si se enmarca en situaciones específicas donde se usa la lengua que se aprende.

• Aprender a lidiar con la frustración. Algo que aún le cuesta a Emily: ante una dificultad, como la de no entender lo que me dicen, es necesario respirar hondo y comprender que forma parte del proceso.