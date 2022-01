"Me pareció humillante el sorteo de la dieta de Milei", afirmó Luis Juez

El senador nacional de Juntos por el Cambio (JxC), Luis Juez, cuestionó este jueves a Javier Milei por el sorteo de la dieta que percibe como diputado y aseguró que es "humillante".

"En lo personal no tengo ninguna apreciación peyorativa para con Javier pero me parece humillante", afirmó Juez durante una entrevista con CNN Radio Argentina. Y añadió: "es un problema de conducta humana, no me parece bien en un país con 50% sin trabajo. No me gustó para nada".

El parlamentario contó además que él también donó sus dietas en varias ocasiones y nunca lo hizo público.

"Hace muchos años que hago política y toda mi vida he compartido mi sueldo y no se enteró nadie. Te puedo dar nombre y apellido y DNI a donde va", agregó.

Por otra parte, Juez se refirió a las vacaciones en México de la titular del Pami, Luana Volnovich, y aseguró que "cada uno tiene derecho a tomarse vacaciones donde quiera, no a tener una doble vara, que es lo que evidencia esta situación".

"Tenes que tener autoridad ética para conducir y Alberto Fernández no tiene ni autoridad moral ni nivel de mando, él no es el conductor de ese espacio político, por eso no puede establecer una vara", cerró Juez.