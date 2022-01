“Fabulosos” desde Tucumán hacia la Costa

Federico Cerisola y Diego Arjona son dos amigos tucumanos que comparten la pasión por la actuación y el humor, juntos estarán llevando al mar durante esta temporada su espectáculo “Fabulosos”, un show caracterizado por propuestas distintas dentro del humor y la música.

Cuentan con cuatro tipos de show que estarán presentando en distintas ciudades de la Costa Atlántica durante el verano.

Los dos primeros están más dedicados a lo humorístico, uno es un show de karaoke conducido por sus personajes “Federico Blem” y “La One”, en el que cantan a dúo e invitan a la gente a participar. En el otro, presentan duetos musicales con un tono humorístico y paródico, imitando a dúos conocidos como Azúcar Morena, Pimpinela, Sandro y Cacho Castaña, Ana Gabriel y Vicky Carr, entre otros.

Luego, encontramos una faceta musical más seria de ambos. En uno de los espectáculos Federico hace un recital de rock nacional, y canta los temas icónicos de artistas como Charly García, Fito Páez, Spinetta, Cerati, Pappo, Indio Solari y otros.

“El gusto por el rock nacional me viene de toda la vida, amo mucho la música argentina, de adolescente escuchaba mucho rock nacional, primero Fito Páez y de ahí fui descubriendo músicos de todas las épocas”, expresa Federico.

Por el otro lado, Diego realiza un tributo a Mercedes Sosa, en el que la personifica y canta las canciones más reconocidas de la artista tucumana.

“Mercedes Sosa siempre fue una artista a la que admiré mucho, en casa siempre se escuchó su música. Comencé a imitarla hace unos años. Es el único personaje al cual le doy vida como un tributo (no desde el humor), encarno en cuerpo y voz a la cantora con mucho respeto. Me emociona mucho hacerla y el público cuando ve y escucha mi trabajo se emociona mucho también”, comenta Diego.

Itinerantes

Sus shows son de tipo itinerante. No se presentan en teatros con fechas establecidas; las van pautando y arreglando con los dueños de bares, paradores, cervecerías, etcétera. Conforme aparecen propuestas, se pactan los shows.

Por esta razón, ambos recomiendan seguirlos en sus redes sociales, ya que por esos medios avisan dónde y cuándo se los puede encontrar presentándose. Se encuentran en Instagram, como @arjonadiego y @federicocerisola.ok

Al hacer estos cuatro tipos de espectáculos tan diversos, les es necesario tener en cuenta distintos aspectos para elegir qué presentarán en cada ocasión, factores como el horario, lo que pida el dueño del lugar, el tipo de público que habrá son claves para determinar esto.

Prepararse para shows tan complejos es una tarea prioritaria en la vida de los artistas, dependiendo del espectáculo la preparación será distinta.

“Tengo mis momentos de concentración antes de salir a escena y siempre trato de dormir bien y descansar antes de cada función para poder poner mi cuerpo y mi voz en la excelencia en cada presentación”, comparte Diego.

Aclaran que sus shows no son de transformismo, como mucha gente suele confundir. Diego explica la diferencia entre el tipo de espectáculo que hacen y la actuación transformista: “A veces se da por hecho que por hacer personajes de un género diferente al del actor o actriz, se mezcla y se dice: es transformismo, pero no, el transformismo es un género dramático en sí mismo, pero un actor puede hacer diferentes géneros dramáticos; en mi caso no trabajo el género transformismo; yo hago imitaciones poniendo mi cuerpo y mi voz al servicio de los personajes y además, creo personajes propios inspirados en la vida cotidiana. Uso mi voz e improviso con mis personajes, no tengo texto o guion. Suelo improvisar sobre temas de actualidad. Desde mis personajes, sean imitaciones o propios, hablo de lo que pasa en la Argentina y en el mundo.”

“En el transformismo se suele recurrir a técnicas como el playback o la fonomímica, eso no es lo que hacemos; nosotros abarcamos varios géneros dentro de la actuación, drama, comedia, obras de texto, lo que haya que hacer, por esto nos definimos como actores”, agrega Federico.

En síntesis, estarán presentando espectáculos únicos en su clase, tanto para reír como para disfrutar de la música y de sus singulares puestas en escena, con vestuarios llamativos y mucha dedicación y amor por el arte.