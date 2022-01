Un cascarrabias va en busca del verdadero padre de su hijo

Uno de los principales estrenos que llegan hoy a los cines tucumanos es la comedia dramática “Hoy se arregla el mundo”, de Ariel Winograd, En ella, Leonardo Sbaraglia personifica a David Samarás, El Griego (45), productor general de un popular talk show, donde la gente común dirime conflictos de relación, de pareja, de amistad, de trabajo, de padres e hijos.

El Griego es soltero, nunca ha podido entablar un vínculo duradero. El lazo más perdurable de su vida es Benito, su hijo de 9 años, fruto de una relación ocasional. Más unidos por la obligación legal que por el afecto, la historia cambia por completo cuando en medio de una fuerte discusión con Silvina, la madre del chico, se entera de que Benito no es su hijo. Poco después, Silvina muere y el Griego como decide contarle a Benito la verdad. El chico le pide que haga una última cosa por él: ayudarle a encontrar a su verdadero padre. La búsqueda los llevará a una encrucijada.

El elenco se completa con Benjamín Otero, Charo López, Luis Luque, Martín Piroyansky, Soledad Silveyra, Gerardo Romano y Gabriel Corrado.

Winograd, cuyo más reciente éxito fue “El robo del siglo”, comentó en una entrevista que el rodaje de “Hoy se arregla el mundo” terminó en 2020, una semana antes del inicio de la cuarentena por el covid. Y explicó que el tema es la paternidad.

“Lo que le sucede al personaje del Griego está ligado a que él pueda descubrir el rol del mirar al otro, porque está muy enfocado y concentrado en sí mismo -señaló-. En cierta manera, yo también me puedo identificar con el personaje. No en el sentido de su modo porque creo que es un personaje demasiado honesto. Y su honestidad brutal lo hace ser directo y no tener filtro. Ese viaje que tienen los dos es una suerte de homenaje a ‘Luna de papel’, del recientemente fallecido Peter Bogdanovich, donde están estos dos opuestos que emprenden un viaje juntos”.

Una famosa máscara

Para deleite de los amantes del terror en el subgénero “slasher” (del anglicismo slash: cuchillada) se estrena la quinta entrega de la franquicia de terror Scream, sobre una mujer que regresa a su ciudad natal para tratar de averiguar quién ha estado cometiendo una serie de crímenes perversos.

Veinticinco años después de los eventos del primer episodio de la franquicia, la película rescata a algunos de los miembros del reparto de la película original, como Neve Campbell, Courtney Cox y David Arquette.

La primera película de la saga, “Scream: grita antes de morir”, (1996) de Wes Craven, es una de las más icónicas dentro del subgénero y la máscara del asesino es una de las más populares en la temporada de Halloween alrededor del mundo.

Es la típica historia de los jóvenes que van siendo asesinados uno por uno y al final sobrevive la última chica, o la chica virgen, manteniendo la duda de quién realmente se encuentra detrás de esa máscara. Pero a pesar de lo reiterativo del esquema argumental, la historia ha conseguido mantenerse vigente por más de 20 años.

Fantasía japonesa

El tercer título que llega hoy es “Belle”, un filme animado japonés realizado por Mamoru Hosoda para conmemorar el 10º aniversario del Studio Chizu. La historia -inspirada en “La Bella y la Bestia”- gira alrededor de Suzu Naito, una estudiante de secundaria que durante muchos años se convirtió en una sombra de sí misma. Para ella todo cambia cuando ingresa al mundo virtual denominado “U”, ahí deja de lado su personalidad tímida y cuando está en línea se convierte en Belle, una hermosa cantante que es admirada en todo el mundo. Mientras está en uno de sus conciertos es interrumpida por una criatura monstruosa que llega siendo perseguida por los vigilantes de este universo, y es entonces cuando Belle empieza la búsqueda del dueño de ese avatar en la vida real para descubrir la identidad de aquel monstruo.