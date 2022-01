El Lollapalooza 2022 será transmitido por streaming a todo el país

El Lollapalooza, el festival más grande del país, se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de marzo próximo en el Hipódromo de San Isidro, provincia de Buenos Aires.

La plataforma Flow será la encargada de transmitir vía streaming el evento a través de 4 de sus canales.

Se podrán ver los shows completos de toda la grilla de artistas tanto nacionales como internacionales, desde cualquier lugar del país y a través de cualquier dispositivo con acceso a internet y que cuente con Flow.

La transmisión cubrirá desde el inicio hasta el cierre de cada uno de los tres días, incluyendo las entrevistas a cada artista y notas para sumar a la experiencia del encuentro musical.

El evento busca fusionar la música de todos los géneros, con otras expresiones y nuevas tendencias artísticas, diseño y gastronomía variada, convocando alrededor de 300.000 personas de todas las edades.

Durante el festival se estarán presentando artistas de todos distintos tipos y países.

Destacados

Algunos de los espectáculos más destacados y esperados por el público en general son: Doja Cat, Miley Cirus, Duki, Ashnikko, C Tangana, Bizarrap, Wos, Marina, Dillom, Martin Garrix, The Strokes, Tiago PZK, L-Gante, A Day To Remember, A$AP, Khea, Foo Fighters, Alessia Cara, Kehlani, Nicki Nicole, entre muchos otros.

Se espera un gran retorno del evento que había sido suspendido en 2020 a causa de la pandemia. Y se llevará a cabo bajo estrictos protocolos sanitarios.