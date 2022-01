Cartas de lectores I: A los opositores

Señores políticos de la oposición, los ciudadanos que trabajamos y luchamos por defender nuestra Patria y la República, nos dirigimos a Uds. para manifestarles, con el debido énfasis, que uno de nuestros objetivos es lograr que nuestros gobernantes, legisladores, jueces y funcionarios, sean persona íntegras. Solamente con personas así en nuestras instituciones podremos comenzar a transitar el camino que nos conduzca al país de grandeza que todos queremos. Les recordamos que: una persona íntegra es un individuo educado, honesto, que tiene control emocional, que tiene respeto por sí mismo y por los demás, responsable, disciplinado, directo, puntual, leal, y que tiene firmeza en sus acciones, por lo tanto, es atento, correcto e intachable. La integridad es un valor y una cualidad de quien tiene entereza moral, rectitud y honradez en el comportamiento. Es alguien en quien se puede confiar y que no defrauda. Dicho todo esto, y con el solo propósito de “erradicar de nuestras instituciones a las personas faltas de integridad, con la misma firmeza que votamos a los candidatos de la oposición en las últimas elecciones, exigimos que la legisladora Brouwer de Koning y el legislador Álvaro González renuncien a sus bancas ya que demostraron ser personas faltas de integridad, pues defraudaron a la ciudadanía que los votaron. Queremos destacar que nos preocupa en demasía el hecho que los referentes de Juntos por el Cambio nada dijeron respecto a estos legisladores, con la excepción de algunos que solamente atinaron a decir unas pocas palabras intentando justificar lo injustificable. ¡Señores referentes de la oposición es imperioso que alcen su voz rescatando el valor del concepto de integridad de un político y obren en consecuencia! Por otro lado, pedimos enérgicamente la renuncia de la legisladora Natalia Sánchez Jauregui por haber abandonado la alianza con la que fue elegida por los ciudadanos (JxC) para sumarse al Frente de todos. Esto abre una lacerante herida en la confianza en los políticos que los ciudadanos podamos tener. Estamos ansiosos por ver a los referentes de JxC sumarse a este pedido e instrumentar los medios necesarios para que la integridad sea la cualidad principal de los que conformen ese espacio. Las renuncias darán un mensaje contundente a todos los argentinos, que mostrará que los integrantes de esta oposición son muy diferentes a los del Gobierno y que, todos, dirigentes opositores y ciudadanía, estamos trabajando muy seriamente para lograr el país de grandeza que nos merecemos. No escapará a vuestra comprensión, que los temas Brouwer de Koning, González y Sánchez Jauregui son los primeros casos de los que nos ocupamos y que, en el futuro inmediato, seguiremos con todos los funcionarios faltos de integridad, sean del partido que sean, pero muy especialmente con los de la oposición a quienes votamos. No permitiremos que los faltos de integridad sigan conduciendo el destino de nuestro país.

Rodolfo Gerardo Ezquer, Salvador Figueras, Horacio Martínez, Dante César Tortone, Carlos Vittar, Víctor Hugo Carballo, Adriana Malvarez, Adriana Gorosito y más firmas

