Piden cadena de oración por Ceferino Décima: se encuentra internado por covid-19

El cómico y conductor radial, Ceferino Décima, se encuentra internado en el hospital Centro de Salud tras haber dado positivo de covid-19. Piden cadenas de oración.

El polémico humorista dio a conocer que contrajo el virus el pasado 29 de diciembre. En esa ocasión, publicó un mensaje titulado: "Esta es la ola de los no vacunados". Allí aseguró que en la provincia están muriendo las personas que no se inmunizaron.

"Ayer vi morir a un hombre al lado mío; luego trajeron otro y fue intubado, y luego uno más…. En Tucumán están muriendo las personas que no se vacunaron. Uno de ellos no llegará a conocer a su hijito que nace en estos días. La situación es dramática. Vacúnense y enciérrense hasta generar protección antes no se expongan", escribió en esa ocasión Décima en su cuenta de la red social Facebook.

Pese a sus críticas a la campaña de inmunización, el conductor sostuvo que nunca fue antivacunas. "Nunca fui antivacunas, hace más de 15 años me pongo las vacunas para la gripe y las neumonías", afirmó.

Tras varios días de internación, en las últimas horas aparecieron en las redes sociales pedidos de cadena de oración por la salud del conductor radial.