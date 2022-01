El gobierno lanza la campaña “Vacunate para ir a la escuela”: ¿el que no recibió las vacunas podrá ir a clases?

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, anunció el lanzamiento de la campaña “Vacunate para ir a la escuela”, con la expectativa de llegar a fines de febrero con más del 70% de los alumnos argentinos con el esquema completo contra el coronavirus.

“Tenemos alrededor del 42% de chicos con las dos dosis y casi un 25% que iniciaron el proceso, pero aún no lo completaron. Ahora estamos trabajando para convocar a otro 20% más, con nuevas postas de vacunación en las escuelas y con la participación de todos los actores posibles. La consigna no es que los chicos que no están vacunados no puedan ir a la escuela”, aclaró a La Nación el ministro.

Según dice Perczyk, si algo se aprendió durante la pandemia es que cuando las políticas de salud llegan a la escuela, el éxito es rotundo. “Las acciones de salud preventiva se tienen que dar en las escuelas. Eso reportará que el avance en la vacunación llegue a los niveles que la Argentina necesita, que es superar el límite del 70% –dice con absoluta confianza–. Tenemos ocho semanas para terminar de vacunar a ese 25% que aún no completó el proceso y para incentivar a muchas más familias a que vacunen a sus hijos”, enfatiza Perczyk.

Ángela Gentile, jefa de epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, defendió siempre fuertemente la presencialidad escolar y señala que cuanto más vulnerable es el contexto de los chicos, más necesaria es su presencia en el aula. Por eso, insiste, hay que incrementar las coberturas de vacunación. “La vacunación es clave para jerarquizar la presencialidad y no solo hablamos de Covid, sino de todas las vacunas del calendario. Los datos del Ministerio de Salud indican que durante 2020 la vacunación infantil cayó hasta en un 50% en algunas provincias y continúa en baja”, dijo Gentile, y advirtió que la falta de vacunación trae el riesgo de brote de enfermedades peligrosas, como la meningitis o el sarampión. “Se necesitan coberturas superiores al 90%, por eso durante el verano hay que acelerar el ritmo de vacunación”, insistió.