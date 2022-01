Libros recomendados para el verano

THRILLER

LA ANOMALÍA

HERVÉ LE TELLIER

(Seix Barral - Buenos Aires)

¿Cómo reaccionaría la sociedad frente a lo inexplicable?

novela ganadora del premio Goncourt

Hervé Le Tellier nos ofrece una narración coral que nos enfrenta a tres, siete, veinte personajes distintos con relatos simultáneos, en los que a partir de la sumatoria de todos podemos intentar decodificar y desentrañar “el relato”. Todos con algo en común: haber sido pasajeros del vuelo 006 de Air France.

Tormentas la literatura ha dado a montones, pero Le Tellier propone otro escenario. El vuelo de Air France supera la tormenta y aterriza en el aeropuerto Kennedy, cada personaje sigue su vida hasta que el 24 de junio de 2021 se da la anomalía: un avión idéntico, el mismo vuelo, con la misma tripulación y pasajeros sale de una tormenta y aparece en el cielo de Nueva York. ¿Cómo explicar lo inexplicable?

La anomalía obtuvo el prestigioso Premio Goncourt, lleva vendidos más de un millón de ejemplares.

© LA GACETA - FLAVIO MOGETTA

NOVELA

PARAÍSO

ABDULRAZAK GURNAH

(Muchnik - Barcelona)

Odisea de un niño en el centro de Africa

libro nominado al Booker Prize del Nobel de Literatura 2021

Los libros de Gurnah están estrechamente ligados a Zanzíbar, su isla natal de extraordinaria belleza. Por este motivo no ha de llamarnos la atención que se titule Paraíso. Sin embargo, considero que el autor se sirve de la ironía, porque justamente ese paraíso fue centro esclavista del mundo árabe, entre otras cosas.

Paraíso expone lo bello y monstruoso que esconde la humanidad. Yusuf, el protagonista, es un niño swahili que tiene extraños sueños, y que será vendido por su padre a causa de deudas contraídas, a los doce años. Él cree que este comerciante es su tío Aziz. El pequeño emprenderá el primer viaje de su vida, en tren, y durante el trayecto tendrá una premonición. Al llegar conoce a Khalid, otro chiquito esclavo; cuida de la tienda del supuesto tío, del huerto amurallado, y de un campo verde con cuatro arroyos. En el jardín, su lugar favorito, amores secretos consumen a los protagonistas. Observa y espía a la mujer del amo, se desvela por la criada, y en el aire se filtran cuentos del mundo ajeno: la I Guerra Mundial y África del este en crisis. En la novela aparecen los europeos, indios y alemanes en roles nefastos y el autor se vale de elementos narrativos del Corán que nos acercan al detrás de esta novela: desafiar los discursos maniqueos construidos por el colonialismo.

© LA GACETA - MÓNICA CAZÓN

ENSAYO

UNA CIERTA IDEA DE MUNDO

ALESSANDRO BARICCO

(Anagrama - Buenos Aires)

Recorrido por 50 libros de la mano de un gran autor

escritores, reflexiones y lecturas diversas que dialogan entre sí

Leer literatura es leer el mundo. Alessandro Baricco reúne en este volumen comentarios y reflexiones sobre los 50 mejores libros que ha leído en los últimos diez años. No solo persigue el objetivo de reflexionar sobre ellos, sino de tomar partido, discutirlos, compartir su propia recepción como lector.

En Una cierta idea de mundo, a partir de los libros elegidos, enuncia conceptos sobre la literatura, la lengua, el rol de los escritores, la lectura y escritura, los guionistas, el rol de los editores y, en general, sobre la vida y la existencia: “Escribir sobre libros que te gustan es un modo de escribir sobre ti mismo, sobre el modo en que estás en el mundo.”

Aclara también que no se trata de un Canon personal, más bien es el abordaje a los libros que fueron llegando a sus manos por diversas causas y que por un año, cada domingo, dedica un artículo a aquellos que lo han impactado especialmente. Se trata de novelas, ensayos, libros recién publicados y otros tal vez fuera de catálogo. Lo interesante es que a través de estas lecturas y reflexiones, Baricco construye su discurso metaliterario.

© LA GACETA - ELENA VICTORIA ACEVEDO

REEDICIÓN

FRUTOS EXTRAÑOS

LEILA GUERRIERO

(Random House - Buenos Aires)

Una escritura que atraviesa la piel

crónicas y perfiles de una autora excepcional

Entre crónicas y perfiles aparecen Alberto Samid, el Gigante González, una banda de rock de chicos down, Romina Tejerina, los duros 70, René Lavand, Facundo Cabral, un clon de Freddie Mercury, otros tantos.

- Son trabajos de inmersión - sintetiza Guerriero -, de mucho seguimiento y de esperar la ocasión. Yo siempre creí que el periodismo es la gran excusa para meterse en sitios a los que uno no podría meterse de otra forma…

Decir que ciertos pasajes de Frutos extraños conmueven, es decir poco: el lenguaje, preciso como dagas, entra en el cuerpo. Uno puede reír hasta descostillarse con el bizarro Doctor Queen o sufrir como quien pare con Romina Tejerina; preguntarse si en verdad es Yiya Murano una serial-killer o volver a creer en lo que sea con el Equipo Argentino de Antropología Forense.

La de Guerriero es una escritura que atraviesa la piel. Lo que está ahí, frente a uno, es un libro, pero dentro de él hay una historia y, detrás de ella, un narrador, quien hace uso y bien de la materia prima del oficio más viejo del mundo. Porque esos frutos no sólo son extraños; son, también, extraordinarios.

© LA GACETA - HERNÁN CARBONEL

COMPILACIÓN

CUENTOS COMPLETOS

LORRIE MOORE

(Seix Barral - Buenos Aires)

Todo lo que se juega en las relaciones amorosas

cuentos reunidos de Lorrie Moore

Llega a las librerías la compilación de los cuatro libros de cuentos de esta exquisita narradora norteamericana: Autoayuda, de 1985; Como la vida misma, de 1990; Pájaros de América, de 1998 y Gracias por la compañía, de 2014. Una summa literaria de su narrativa breve cuya pavorosa traducción en España no logra destruir una escritura de una potencia asombrosa.

Sus relatos, con comienzos in media res y finales que se desvanecen en una aparente trivialidad, se desentienden de la estructura perfecta del cuento y nos hablan de aquellos hechos de la vida que nunca cierran, sino que llegan y pasan. Sus personajes que, a los que llamaremos “reales”, nos ponen frente a un espejo que nos obliga a reconocernos en esas criaturas tan desamparadas como intensas a las que interpela, desde el primer libro, con una segunda persona del singular, para darle una vuelta completa a ese género, la autoayuda, que promete la utopía de dominar nuestras zonas erróneas.

© LA GACETA - MARÍA EUGENIA VILLALONGA

AUTOBIOGRAFÍA

CONTRAMARCHA

MARÍA MORENO

(Ampersand - Buenos Aires)

El recorrido en busca de una voz propia

recuerdos, lecturas, hallazgos y desencuentros

El título de ecos castrenses nos remite a un tono, el de oposición y a una energía, la de la marcha. La novela de las lecturas se transforma en testimonio autobiográfico que recorre la infancia y la adolescencia tardía de la cronista y novelista en las que vida y literatura se entrecruzan a partir de los gestos de escribir y leer, pero siempre en relación con el cuerpo y los afectos.

El personaje es la autora, niña y adolescente. Un encuentro trivial en un ómnibus desata un movimiento: “En efecto, algo se puso en marcha. No hay plan ni deseo, sí lo que importa: al contrario que en la retirada, no es el otro el que nos obliga con su acción “. En el primer apartado denominado “Nombre Falso” se refiere a la cuestión del nombre y la muerte, en particular a su transformación de Cristina Forero en María Moreno. Ella eligió un nombre y terminó designándose por él: “un nombre es una novela entera que se puede leer sin escribirla…

Si en un principio le dan o leer y escriben por ella, poco a poco, comienza a descubrir otro mundo ajeno al de la madre. Un mundo donde encuentra escondidas historias como las de Jorge Bergoglio -que le regala una Vida de Jesusito- y la Paraguaya, amiga desaparecida de la madre, que le entrega la historia de un niño soviético.

© LA GACETA - CARMEN PERILLI

COMPILACIÓN

DETENTE, INSTANTE, ERES TAN BELLO

CRISTINA PERI ROSSI

(Caballo Negro - Córdoba)

Exilio, amor y lenguaje

poesía reunida de la ganadora del Cervantes 2021

La editora Caballo Negro nos convoca a una antología impresionante en sus cualidades poéticas con la obra lírica de la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi (Montevideo, 1941), por primera vez publicada en Argentina.

Una poesía que estremece por su puesta de la voz lírica, por su innegable saber sobre el “arte de escribir en versos” demostrado en cada palabra que elige y que retroalimenta con su pasión, en esta, su poesía reunida, donde va cosechando, entre lo escrito y lo leído, una obra inmensa que es un cuerpo que habla a través de la potencia de su lenguaje.

El título, Detente, instante, eres tan bello, es una cita de Goethe que tiene una fuerte implicancia tanto en su vida como en su escritura, en el sentido de “retener lo pasajero”, eso que puede ser el instante; atraparlo, gozarlo con el cuerpo porque puede y es tan hermoso y tan esquivo a la vez, que cuando llega es “fugitivo”. La poeta cifra a través de esta cita, la finitud de la vida pero proclama la existencia mediante el deseo aunque se avizore que la muerte “viene llegando”; estar vivos es desear otra vez, y otros instantes que vendrán, tal vez “para repetir el ruego del joven Fausto”.

Su poesía puede constituirse en tres núcleos que componen y transitan por la escritura como cuerpos equidistantes: el exilio, el amor, el lenguaje.

Cristina Peri Rossi, una poeta inconmensurable, transparente e incisiva, que hace de la escritura su casa, de la literatura y de la poesía un goce descarnado.

© LA GACETA - LILIANA MASSARA

NOVELA

ASOMADOS AL POZO

SANCHO ARABEHETY

(Clarín/Alfaguara - Buenos Aires)

Novela ganadora del Premio Clarín

un cuestionamiento al proceso de reflotar recuerdos

El Mariscal, el niño protagonista, no sabe si habita la imponente casa de Alta Gracia donde vive o si es habitado por ésta. Inmerso en la lectura de historietas, fantasea con súper poderes y universos paralelos. A su vida escolar la definen tanto la condición de hijo único, como la identidad dividida entre cordobés y porteño. La visita de dos amigas a su casa agrieta ese mundo cándido para que por los resquicios asome la inquietante madurez. El revés de la trama lo teje, simultáneamente, otra voz. Es la de un auditor de calidad que recorre plantas fabriles para revisar el cumplimiento de protocolos y procedimientos. Reniega de la vida social, descree de las sonrisas y se amolda a los hoteles donde se aloja en cada viaje. Carente de empatía, solo se vincula con los perros sin rumbo que lo siguen por la calle y con una niña que adoró en su infancia a quien evoca a cada paso.

Asomados al pozo cuestiona el proceso de reflotar recuerdos: “Repaso lo escrito y no paro de sumarle detalles que de a poco aparecen en mi memoria. Corrijo la evocación y la rehago. Lo que no acierto a deducir es si la historia retocada tiende a parecerse a la real o cada nuevo manoseo la cincela con más ficción”.

© LA GACETA - MARIANNE COSTA PICAZO

NOVELA

WERRA

FEDERICO JEANMAIRE

(Anagrama - Barcelona)

Reflexiones sobre la guerra en la operación Chariot

Acerca de los mitos, el heroísmo, la barbarie y los muertos

Esta nueva novela de Federico Jeanmaire es un relato fascinante sobre un hecho de características particulares que tuvo lugar en el año 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, cuando el dominio alemán sobre el conflicto era abrumador y el Ejercito Aliado apenas podía resistir la ofensiva nazi. La historia sobre la operación Chariot, el ataque al puerto francés de la ciudad de Saint-Nazaire, es el acontecimiento que articula esta novela y que dispara los pensamientos del narrador, siempre en primera persona, sobre la guerra y sus consecuencias individuales y colectivas; los “sentidos” del enfrentamiento, las razones profundas que llevan a los hombres a suspender el principio fundamental que regula la vida social: la prohibición de matar al otro. No quedan dimensiones que no se aborden en este libro sobre la génesis y las dinámicas intrínsecas al conflicto armado; el tema de la valentía relatado como épica y comportamiento a emular, el coraje como valor sacralizado, la construcción del “heroísmo” en combate, y la cuestión de los nacionalismos en las guerras como factor de sentido y movilización…

Con un estilo ágil, esta novela tiene además un procedimiento literario original para narrar las historias y las reflexiones que se entrelazan; capítulos breves, bien cortos, que llevan por título los nombres de los 169 soldados y 18 civiles que murieron en la contienda.

© LA GACETA - EZEQUIEL MARIO MARTÍNEZ

COMPILACIÓN

CUENTOS ELEGIDOS

JORGE TORRES ZAVALETA

(Ediciones Deldragón - Buenos Aires)

Antología con cuentos singulares

historias construidas con la minuciosidad de un verdadero orfebre

No sé si estos cuentos elegidos por Jorge Torres Zavaleta serían, todos ellos, suscriptos por mí. Sé, con toda certeza, que a varios no solo los considero antológicos, sino de los más singulares que he leído de autores argentinos de los últimos 50 años. Y conmigo lo afirman también narradores y poetas acaso más autorizados, como Luisa Valenzuela, Cristina Piña, Eduardo Paz Leston y Horacio Salas, entre otros

“Hotel, Hotel, Tango”, por ejemplo, es un cuento francamente notable. Trata de un vuelo en avión -un Cessna llamado, precisamente “Hotel hotel tango”- copiloteado por un padre y su hijo. Si en los demás “Cuentos elegidos” ya se admira la destreza de Jorge en narrar la intimidad sin nombrarla ni explicitarla, en éste esa sutileza es conmovedora, magistral. La figura del padre y su relación con el hijo se da a través de los diálogos y de las turbulencias aéreas.

El autor no sólo nos permite conocer así las peripecias emocionales del viaje mismo entre estos dos personajes, sino de su futuro y de la familia a la que pertenecen.

Ellos conforman, además, un cuadro de la sociedad argentina y rural de una época en tránsito hacia otro estilo de vida.

© LA GACETA - FERNANDO SÁNCHEZ SORONDO

RELATOS

LA BRUJA DEL ACETATO Y OTROS RELATOS

RODOLFO MARTÍN CAMPERO

(Vleer - Tucumán)

Escenarios de la memoria

una invitación para dialogar con los aconteceres del tiempo

En las páginas de La bruja del acetato y otros relatos, Rodolfo Martín Campero se interroga, nos interroga, dialoga, mira lo grato e ingrato de la condición humana y desde los signos referenciales de su escritura espeja con notable potencia y pertenencia memorística a niños, ancianos, grandes poetas, notable pintores, típicos personajes callejeros, hechos cotidianos, humorísticos sucesos en singulares relaciones de pareja, alcoholismo, planteos ecológicos, los que enmarcados por los planos de la memoria contrastan y resignifican ficciones, amalgamadas con lo que piensa y siente el yo escritural.

Mediante ciertos viajes hacia el ayer, nuestro autor imbrica textos y metatextos desde variados estratos argumentales los que logran reflejar con notable solvencia aspectos diversos de la condición humana y a la vez imágenes de la conciencia colectiva…

En síntesis, estamos ante un libro que nos invita a dialogar con los aconteceres del tiempo desde la singularidad de un creador quien en el textos y metatextos imbrica vida desde espejos temporales.

© LA GACETA - HONORIA ZELAYA DE NADER

NOVELA

HOTEL ACANTILADO

PABLO DE SANTIS

(Loqueleo - Buenos Aires)

El regreso del Capitán Nemo

aventura con aires de policial donde se cruzan la nostalgia y la Historia

Nemo no murió.

Ese hombre culto, afecto a las ciencias y los libros, que debe su apelativo al episodio de Ulises y Polifemo en la Odisea (Nemo significa nadie) y ha renunciado a vivir en sociedad, príncipe indio que aborrece a Inglaterra por haber sojuzgado a su pueblo y asesinado a su mujer y a sus hijos, sobrevivió, en contra de lo que creemos, a la explosión de la Isla Lincoln, y busca ahora, luego del hundimiento de su gran creación -el Nautilus- ocultarse de quienes han puesto precio a su cabeza.

Por esa razón funda, bajo el seudónimo de Basilio Timor, el Hotel Acantilado, albergue para solitarios en la Patagonia.

Su objetivo es pasar desapercibido, observar el mundo y aprender a vivir fuera del universo portátil de su submarino junto a su compañero Yukio (¿homenaje a Mishima?), hasta que cuatro pasajeros, que esconden, cada uno a su manera, un secreto, arriban al hotel con perfiles indescifrables y pretensiones espurias.

Así es como, en Hotel Acantilado, Pablo De Santis da vida y continuidad al célebre personaje de Julio Verne, y se suma, con este título, a la trilogía de Veinte mil leguas de viaje submarino, Los hijos del Capitán Grant y La isla misteriosa.

En poco más de cien páginas, el autor entabla una aventura con aires de policial donde se entrecruzan también la nostalgia y la Historia, el amor por la literatura, la larga estela del pasado y la imposible idea de escapar de quienes somos.

© LA GACETA - HERNÁN CARBONEL

POLICIAL

PIRSE, EL IMPROBABLE

JUAN SASTURAIN

(Alfaguara - Buenos Aires)

El impostor fantasma

lograda combinación de autoficción, humor, reflexión y crítica literaria

Devoré la novela Pirse, el improbable en dos sentadas y es muy probable que este sea uno de los mejores libros de Juan Sasturain. Tiene la erudición habitual (confieso que tengo debilidad por esto), el gusto por la cita jugosa, el humor sasturainiano, el elemento policial, el replanteo del enigma libresco y político y la espontaneidad de una lengua oral propia de Sasturain (una oralidad que resulta de un cruce de lo oído en la calle y lo libresco). Esta novela breve (con apéndice borgesiano - sasturainiano) es la versión condensada de las múltiples búsquedas estéticas de muchos de sus cuentos.

El título es magnífico. El personaje de Pirse es muy atractivo. Es una síntesis de impostor, ladrón delirante, “hijo de un personaje de novela” y posible fantasma (y por eso mismo improbable); y es el resultado de un ajedrez narrativo (sospecho que el libro tiene el ritmo y el orden logrado por alguien que domina el género policial) y es la ingeniosa fabulación de un escritor en su madurez narrativa. La historia es nítida y guarda los claros toques de fascinación literaria, especulación teórica y pesquisa policial…

Por el cruce de teoría literaria y oralidad, justa ironía, insospechado suspenso y autoficción sutil, Pirse, el improbable es un libro que, sin ambages, podría calificarse de perfecto.

© LA GACETA - FABIÁN SOBERÓN

COMPILACIÓN

CRÓNICAS DEL DESAMOR

ELENA FERRANTE

(Lumen - Buenos Aires)

Trilogía de la misteriosa Elena Ferrante

mujeres que se debaten en realidades sórdidas, con imposiciones y exigencias

Crónicas del desamor reúne las tres novelas de Elena Ferrante que constituyen ya un hito indiscutido de la literatura contemporánea. Ellas son: El amor molesto, Los días del abandono y La hija oscura.

En el prólogo “El enigma Ferrante” Edgardo Dobry afirma: “El lector de Ferrante está en vilo, sorprendido, conmovido, a veces tentado por la risa y en otras ocasiones seriamente disgustado con el comportamiento de sus protagonistas.”

Las mujeres de estas novelas proceden de Nápoles y representan la frantumaglia, una situación de inestabilidad y fragmentación, una suerte de tironeo en direcciones opuestas. Al decir de Ferrante: “La frantumaglia es el efecto del sentido de pérdida, cuando se tiene la certeza de que todo aquello que nos parece estable, duradero, un anclaje para nuestra vida, va a sumarse de pronto a ese paisaje de detritos que nos parece entrever.”

Las tres novelas muestran mujeres que se debaten en realidades sórdidas, con imposiciones y exigencias por parte de un contexto social lleno de prejuicios y crueldades.

La literatura para Ferrante es un acto de habla, pero fundamentalmente, un acto social que nos interpela como lectores.

© LA GACETA - ELENA ACEVEDO

NOVELA

EL VIENTO QUE ARRASA

SELVA ALMADA

(Mar Dulce - Buenos Aires)

Reedición de la primera novela de Selva Almada

el estilo inclasificable de una de nuestras grandes escritoras

Editada por vez en primera en 2012 y reeditada por Mardulce, figura una auténtica sinfonía de la singular mirada con la que Almada persiste en los contornos de sucesos de tierra adentro, no ya como la mera referencia al llamado interior del país, a secas, sino al modo de una sucesión de muñecas rusas en cuyo crescendo se espejan las profundidades de personajes que, tal parece, nuestra autora va intuyendo y conociendo según los personajes mismos se dejan ver, escudriñar y cincelar.

Un reverendo y su hija, un mecánico y su joven apadrinado, un encuentro providencial en los lindes de Chaco y Santa Fe propician una argamasa vincular que sin que ninguno la pretenda se vuelve igual de inevitable y vívida que el calor bochornoso y un horizonte menos prometedor que opaco.

Los fervores de la fe, lo inapelable del pasado, la soterrada tensión de lo dicho, lo no dicho y lo por decir, o acaso ni siquiera; hebras de ruptura que se abren paso donde a primera mirada no hay más que terreno yermo y resignada quietud, pulsan en esas cuatro almas que Almada espía, desnuda, describe, ora minuciosa, siempre encendida, cual si fuera una niña que detalla los descubrimientos de un paseo inolvidable…

© LA GACETA - WALTER VARGAS

ANTOLOGÍA

ABORDAJES LITERARIOS

JUAN BAUTISTA DUIZEIDE (COMP.)

(Adriana Hidalgo - Buenos Aires)

Cuentos del mar

de Conrad, Swift y London a Kafka, Tabucchi y Saer

Esta bella -y muy completa- antología reúne textos, cuentos y relatos del mar de autores de todas las épocas y nacionalidades. El trabajo de compilación y edición realizado por Juan Bautista Duizeide para este libro es sencillamente brillante. Organizado temáticamente, la lectura de estos cuentos y relatos resulta un poco como estar en un viaje mar adentro, los relatos nos sumergen en pasajes emocionales recorriendo distintos momentos históricos y geografías; aventura, terror, suspenso, drama, son géneros presentes a lo largo del libro a través de barcos errantes, océanos, puertos, naufragios, travesías y monstruos marinos. Los preparativos y la organización del viaje, pero fundamentalmente la dificultosa construcción del barco, están en el exquisito cuento de Jack London, “Lo inconcebible y lo monstruoso”; o el excelente cuento “Cartas que no llegan”, del marino y novelista inglés Frederick Marryat que tiene como protagonista al famoso barco fantasma El Holandés Errante y un encuentro con su capitán que significa, de alguna manera, la posibilidad de disolución de tiempo y espacio, son solo algunos de los textos presentes en este libro. La lista de autores incluidos en Abordajes literarios. Cuentos del mar es la envidia de cualquier antología: Patricia Highsmith, Franz Kafka, Antonio Tabucchi, Guy de Maupassant, Le Clézio, Mary Shelley, León Tolstoi, Charles Darwin, Johnathan Swift, Claudia Aboaf, Jules Michelet, Mónica Ávila, Joseph Conrad, Juan José Saer, Charles Baudelaire, entre muchos otros.

© LA GACETA - EZEQUIEL MARIO MARTÍNEZ

POESÍA

LAS ÁREAS DE BRODMANN

MÓNICA CAZÓN

(Abra Pampa Éditions - París)

Atravesado por la pérdida

poemarioagudo de la escritora tucumana

Lo primero que resulta evidente en este libro, es que está atravesado por la idea de la pérdida. Esta aflicción aparece en el primer poema y no abandona al lector hasta el final; todo el libro puede ser leído como variantes de un único poema. De esto resulta un yo siempre presente, no sólo porque a él le pertenece la historia que subyace, sino porque también es suya la opinión, el quebranto y el posible desenlace.

Conviene aclarar de inmediato que no estamos, afortunadamente, ante una muestra de poesía catártica, ni ante un inventario de “estados de ánimo” en los que predomina lo confesional, sino ante observaciones agudas y eventuales conclusiones, tal vez escépticas, sobre la experiencia de un profundo desencanto. Lo que en realidad predomina es la reflexión, y a través de ella un punto de vista diverso, aparentemente contradictorio (sólo aparentemente) desde el que puede verse que “el desamor es un lugar violento” y también que “sólo el tiempo/ puede enseñarle/ a amar sus cicatrices”. No hay tregua para esta percepción en todo el libro, pero tampoco hay sitio para una sesión gratuita de psicoanálisis al uso, en la que el poeta agobia con victimismo o autocontemplación. Lo que sí hay, en cambio, es materia viva pasada por el pensamiento, meditación sobre la pérdida, y esto la hace más intensa porque el lector no percibe que está ante una historia cerrada y personal, sino ante la intemperie de la condición humana. Por eso es trasmisible, y el lector puede implicarse en ese juego caliente de la poesía, que es adoptar como propia una situación ajena. La buena poesía puede hablar en primera persona del singular, pero su experiencia es vivida por otros: un logro de la identificación.

© LA GACETA - SANTIAGO SYLVESTER

NOVELA

LOS CONDENADOS

ENRIQUE MEDINA

(Galerna - Buenos Aires)

Escenas dantescas en tiempos de pandemia

Qué hacer cuando no podemos hacer nada

En su última novela, Los condenados, teje una trama de encierro, comunicación virtual y nostalgia por los afectos. A través de una serie de e-mails, llamadas y mensajes por celular con amigos y familiares, el protagonista -Henry, un alter ego del autor- lleva una crónica de la pandemia que es en parte denuncia y en parte registro de los tiempos. Henry intenta pintar pero, entre el desgano y la invasión mediática de noticias globales, posterga la tarea. Se comunica con sus hijos. Sale a comprar. Intenta vacunarse, para lo cual contacta, sin éxito, a su obra social. Muere un amigo cercano a quien había conocido hace décadas. La chica que corteja en el supermercado chino muere en trágicas circunstancias. Todo con el trasfondo de la lectura de La divina comedia de Dante Alighieri, que sirve como anclaje para las acusaciones que realizan el protagonista y su entorno hacia el mal manejo político de la peste, su posible origen, la decadencia económica y el impacto en la vida emocional del planeta (“Cuando no podemos hacer nada, lo poco que podamos hacer es mucho”). De los tantos diarios de la pandemia publicados en 2020, que oscilaron entre lo doméstico, lo redundante y lo anodino, este se destaca por la conexión con la obra maestra del italiano, citada en pasajes del libro, y por lo sentido del trato del protagonista con su familia: a pesar de la distancia, los vínculos se mantienen firmes.

© LA GACETA - MATÍAS CARNEVALE