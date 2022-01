Cómo usar los “aires” sin afectar la salud respiratoria

El mal uso o el exceso de aire acondicionado nos acarrea problemas de salud, por ejemplo, cuando se generan cambios bruscos de temperaturas entre un ambiente a otro. Además, el mantenimiento de los aparatos debe estar también en nuestras tareas cotidianas para evitar problemas respiratorios.

Las altas temperaturas que atraviesa la provincia (y las que vendrán) hacen necesario el uso del aire acondicionado. Con el aumento de casos de covid-19, la atención sigue sobre los lugares públicos, que movilizan una gran cantidad de personas en un mismo lugar. ¿Qué pasa con el uso del aire acondicionado en lugares cerrados? ¿Es recomendable? ¿Podemos usarlo sin miedo a enfermarnos? ¿Cuál es la relación con el virus SARS-CoV-2?

Uso adecuado

Podemos prevenir distintos tipos de afecciones respiratorias si cuidamos la limpieza de los aparatos de climatización. “Siempre insistimos en que la limpieza del filtro sea cada semana o 15 días, porque no tan solo tenemos casos de covid-19 sino que estamos teniendo virus de la gripe (adenovirus o influenza). Con la limpieza, estamos sacando la acumulación de polvos domésticos, hongos y ácaros, que acarrea la posibilidad de infecciones”, asevera Elizabeth Azurmendi, médica, pediatra, neonatóloga e infectóloga infantil.

“Se puede utilizar al aire acondicionado, pero también hay que airear la casa y seguir con los protocolos de higiene como el barbijo, el alcohol en gel y la limpieza permanente de las superficies altamente tocadas” , detalla la especialista.

En este caso es muy importante la higiene permanente. Es decir que si vamos a acudir a lugares en ambientes cerrados, no debemos olvidar los cuidados de bioseguridad. “Me parece que no debemos abusar del uso del aire acondicionado. También pienso que se deben evitar en la medida de lo posible los lugares públicos cerrados de gran concurrencia. Es de suma consideración ventilar los ambientes y que exista una ventilación cruzada”, confirma la doctora Ivana Peinado.

“El uso de los barbijos es indispensable. Además hay que pensar en el tiempo que tenemos usando los cubrebocas: a un plazo determinado, pierden su función de protección”, subraya.

Ventilación cruzada

Se hace hincapié en esta recomendación para cuidarnos y prevenir enfermedades. “Mantener abierta por lo menos 10 cm una ventana o varias, que genere un cambio de aire, disminuye la posibilidad de infección. Hay que generar sistemas de ventilación, para que el aire entre y salga, llevando consigo partículas -virus en este momento- fuera del lugar donde estamos. Por lo tanto hay que abrir ventanas de distintas zonas del lugar y producir un flujo, una corriente de aire en el ambiente”, expone el médico neumonólogo Fabián González.

El ejemplo que describe el doctor es el caso de una sala de espera climatizada. Si todos los individuos están utilizando el tapaboca de manera adecuada, la cantidad de partículas que circulan en el ambiente es mínima. Además hay que mantener constantemente el distanciamiento y las pautas de higiene sugeridas desde el inicio de la pandemia.

El otro dato a tener en cuenta es a qué temperatura debe estar ambientado el lugar donde nos encontramos. No debe existir un salto térmico que produzca reacciones nocivas en nuestro cuerpo. ¿Qué significa que no haya salto térmico? Que si afuera tenemos 40 grados no podemos poner el aire acondicionado a 16 grados en nuestra habitación, porque se genera una diferencia térmica importante y en el momento que entremos o salgamos se producirá un cambio tan brusco de temperatura que hará que el organismo reaccione de forma perjudicial para la salud, como con una congestión, por ejemplo.

Covid-19 y el “aire”

No hay todavía un registro exacto, fehaciente y científico acerca de la relación nociva entre el uso de un aire acondicionado y los contagios de SARS-CoV-2. Existen, en cambio, protocolos y medidas sanitarias que se deben seguir ejecutando. Hay que reforzar las recomendaciones, sobre todo si se comparte con otros individuos los espacios cerrados, según explicó Azurmendi.

“No hay una palabra cierta para enlazar, aire acondicionado y covid. Para mí, no hay que olvidarse de mantener la ventilación cruzada y usar barbijos en los espacios comunes sí o sí”, acotó González.